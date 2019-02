Eine 44-Jährige ist auf einen Mann reingefallen, der sich als Scheich von Dubai ausgegebeben hat. Sie brachte den Fall von „Love-Scamming“ laut Polizei am Donnerstag zur Anzeige. Als Love-Scamming werden Betrugsfälle bezeichnet, bei denen den Opfern über das Interent Verliebtheit vorgegaukelt wird, um sich Geld zu erschleichen. Die Frau lernte im Internet einen Mann kennen, der sich als ein Scheich von Dubai ausgab. Im Laufe des Kontaktes wurde sie mit Aufmerksamkeiten und Liebesbekundungen überhäuft, schließlich gab der Unbekannte vor, 200 000 Euro und eine Heiratsurkunde der Frau schicken zu wollen. Hierzu wurde sie jedoch immer wieder aufgefordert Zollgebühren zu bezahlen. Insgesamt überwies die Geschädigte mehr als 4000 Euro auf ein Konto nach Großbritannien, ohne das versprochene Geld oder. die Urkunde erhalten zu haben.

In solchen Fällen rät die Polizei, Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, grundsätzlich kein Geld zu überweisen oder auf sonstige Forderungen einzugehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Nutzer sollten also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche sein.