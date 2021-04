Eine 71-jährige Frau hat am Dienstagvormittag in einem Laden in der Stockerholzstraße ein selbst mitgebrachtes Preisetikett an Ware geklebt und auch bei weiteren Artikeln die Preisschilder vertauscht.

Laut Polizeibericht legte sie die manipulierte Ware dann vor, um den Einkauf um wenige Euro günstiger zu erhalten.

Da der Betrug jedoch auffiel, muss sie sich nun strafrechtlich verantworten.