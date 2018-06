Den Kampf der Geschlechter bringt die Laienspielgruppe des Volkstrachten- und Heimatverein „Bodenseer“ auf die Bühne. „Rebellische Weiber“ heißt das Stück, das die Gruppe sich für ihre diesjährigen Vorstellungen ausgesucht hat.

Die Vorbereitungen gehen für die Laienspielgruppe „Bodenseer“ in die heiße Phase. Aus guten Grund: Ihr neues Stück „Rebellische Weiber“ feiert am Mittwoch, 4. Mai, um 20 Uhr Premiere. Acht Laiendarsteller stürzen sich zum Vergnügen ihrer Zuschauer in den Kampf der Geschlechter. „Frau gegen Mann“ heißt es: Die Frauen wollen unter Beweis stellen, dass sie die besseren Männer sind. Das Stück von Jürgen Schuster nimmt den Geschlechterkampf sympathisch aufs Korn, heißt es in der Ankündigung.

Die Geschichte: In der Gemeinde schließen sich die Frauen gegen die Männer zusammen und rufen zum Wettstreit der Geschlechter auf. In verschiedenen Disziplinen wie Strippoker und Wetttrinken bekommen die Männer ihr Fett weg. Bissige Dialoge, vorgetragen in schwäbischer Mundart, verleihen dem Schwank in vier Akten einen authentischen Charakter, kündigen die Bodenseer an.

Vorstellungen sind am Mittwoch, 4. Mai, Freitag, 6. Mai, und am Samstag, 7. Mai, jeweils um 20 Uhr im Vereinsheim an der Rotach in Friedrichshafen, Untereschstraße 9. Der Saal öffnet um 19 Uhr. Karten für sieben Euro können im Vorverkauf bei der Schlosserei Otto, Telefon 07541/

583333 oder an der Abendkasse erworben werden.