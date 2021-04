Frau fährt an die Leitplanke an der B 31-Ausfahrt bei Schnetzenhausen

Eine 53-Jährige hat die Schutzplanke an der B 31-Ausfahrt bei Schnetzenhausen touchiert. Dabei hatte sie wohl etwas zu viel getrunken. Am Freitag kurz nach 22 Uhr hatte sie die Bundesstraße in Fahrtrichtung Friedrichshafen befahren. Nach Verlassen der Bundesstraße an der Anschlussstelle Schnetzenhausen kollidierte sie mit der rechts befindlichen Schutzplanke und riss sich dabei eine Radaufhängung ab. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Daraus resultierend wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beträgt rund 3200 Euro.