Frau besprüht Nachbarn mit Tierabwehrspray

In der Oberhofstraße in Friedrichshafen ist es am Sonntag zu Unstimmigkeiten zwischen einem 27-Jährigen und einer 53-jährigen Hausbewohnerin gekommen. Die Frau, die zunächst beleidigt wurde, setzte laut Polizeibericht einen Tierabwehrspray ein. Die Folge: Der Mann musste mit Atemwegsbeschwerden vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.