Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Ravensburger Straße eine 75-jährige Frau bestohlen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er den kompletten Inhalt eines Einkaufswagens samt der Geldbörse der Frau. Laut Polizeibericht war der Einkaufswagen nahezu voll mit Lebensmitteln, in der Geldbörse befanden sich rund 400 Euro Bargeld