Ungewöhnlicher Unfallhergang in der Paulinenstraße: Wie die Polizei berichtet, hat ein 51-jähriger Autofahrer, der stadteinwärts unterwegs war, am Montag, 7.30 Uhr, eine Fußgängerin erfasst. Der Mann habe gegenüber der Polizei berichtet, dass die Frau plötzlich auf der Straße gestanden habe. Die bislang unbekannte Fußgängerin hielt sich nach dem Unfall das Bein, gab gegenüber dem Mann jedoch an, dass es ihr gut gehe und ging weiter, ohne dass eine weitere Kontaktaufnahme zwischen dem Verursacher und der Fußgängerin erfolgte. Die 20 bis 24 Jahre alte Fußgängerin soll dunkel gekleidet gewesen sein. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu der unbekannten Fußgängerin dauern an.