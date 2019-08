Frau überweist sechsstelligen Betrag an fremden Mann

Eine Frau aus Friedrichshafen hat einem völlig Fremden einen Geldbetrag im sechsstelligen Bereich überweisen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrügereien.

Wie die Beamten berichten, hatte die Frau über ein soziales Netzwerk über mehrere Monate Kontakt zu einer Person, die angab, in den Vereinigten Staaten zu wohnen und sich in Hilfsprojekten in Afghanistan zu engagieren. Im Laufe des Kontakts überwies die 69-Jährige dem Unbekannten für seine vorgegebenen Tätigkeiten eine Summe im insgesamt sechsstelligen Bereich. Damit nicht genug: In einem letzten Dialog wurde die Frau darum gebeten, für die Rückzahlung des geliehenen Geldes erforderliche Gebühren in Höhe von etwa 5000 Euro vorzustrecken, was sie ebenfalls tat, wie es weiter heißt.. Seither herrsche Funkstille.

Nachdem sich die Frau Sorgen um ihre Internetbekanntschaft gemacht hat, wandte sich die Frau an die Polizei, die in diesem Zusammenhang davor warnt, unbekannten Menschen grundsätzlich kein Geld zu überweisen.