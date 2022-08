Französisch-Kurs der GMS Schreienesch in Straßburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um die Schüler/innen ihres Französischkurses herauszufordern, die erworbenen Französischkenntnisse auch einmal im benachbarten Frankreich anzuwenden, organisierten ihre Lehrerinnen Danijela Palos und Marie Härtel eine Studienfahrt nach Straßburg.

Zunächst einmal galt es Straßburgs Grande-Ile mit dem historischen Stadtteil La Petite France zu erkunden und die Hot Spots wie den Vaubau-Damm, den Palais Rohan und die Kathedrale Notre Dame zu bestaunen. Einen herrlichen Blick über die Stadt bekamen die Schüler/innen nach mühsamen Aufstieg über die 300 Stufen hinauf zur Aussichtsterrasse des Notre Dame.

Eine Bootstour durch die Kanäle der Stadt bot weitere besondere Perspektiven auf eine Vielzahl an historischen Gebäude, allem voran die vielen Fachwerkhäuser sowie Straßburgs moderne Architektur. Da Straßburg eine der Hauptstädte der EU ist, stand daneben auch eine Führung durch das Europäische Parlament mit Teilnahme an einer Plenarsitzung auf dem Programm. Hier erfuhren die Schüler/innen über die Abläufe der europäischen Gesetzgebung und weitere wichtige europäische Institutionen in und außerhalb Straßburgs.

Neben historischen und politischen Erkenntnissen ging es den Lehrerinnen Palos und Härtel auch darum, den Schüler/innen die französische Lebensart sowie die Cuisine francaise des Elsaß genießen zu lassen. So endete die Studienfahrt passend mit einem gemütlichen Flammkuchen-Picknick bei Sonnenuntergang am Rheinufer.