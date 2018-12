Französischer Vizemeister zeigt dem VfB die Grenzen auf

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am zweiten Spieltag der Champions League beim französischen Vizemeister Chaumont eine empfindliche 0:3-Niederlage (15:25, 23:25, 18:25) hinnehmen müssen. Nach dem 3:2-Sieg von Saint Peterburg in Ljubliana haben nun beide Mannschaften vier Punkte, der VfB drei. das Gute daran ist, dass der VfB im neuen Jahr alles noch reparieren kann.In Reims hatte der VfB Friedrichshafen nicht wirklich eine Chance. Die Franzosen waren stark in der Annahme, im Aufschlag und vor allem im Angriff. Auch ohne den von einer Bauchmuskelzerrung wieder genesenen Baptiste Geiler stand der VfB von Beginn an unter Druck. Im ersten Satz führten die Häfler mit 6:4, doch dann gelang relativ wenig. Mittelblocker Taylor Averill, Außenangreifer Matej Patak sowie Diagonalangreifer Wassim Ben Tara, waren immer erfolgreich. Die Franzosen zeigten vor allem in der Abwehr eine solide Leistung und holten teilweise unmögliche Bälle.

Im zweiten Durchgang wurde es etwas entspannter für den deutschen Vizemeister und beim Stand von 11:7 hatte man den Eindruck, dass der VfB nun im Spiel war und die Partie noch kippen könnte. Es dauerte aber nur wenige Minuten bis Chaumont das Tempo wieder anzog und sein gewohntes Angriffsspiel zeigte. „Wir müssen mehr mit dem Kopf angreifen und nicht mit Brachialgewalt“, sagte VfB-Außenangreifer David Sossenheimer. Seine Mitspieler beherzigten dies nur kurz. Der französische Block stand zu gut und Zuspieler Michael Saeta, der gut Regie führte, bediente seine Angreifer nach Belieben. Der VfB glich noch zum 23:23 aus, doch Chaumont konterte erfolgreich. Auch im dritten Satz kam keine Wende. Die Franzosen ließen nicht locker und der VfB erlaubte sich vor allem im Angriff eine zu hohe Fehlerquote. Bälle, die nicht ins Aus gingen, waren eine sichere Beute der französischen Annahme. Irgendwann zog Chaumont wieder davon und gewann auch Durchgang drei. „Drei Spiele in sechs Tagen sind zu viel. Wir waren nicht frisch genug und Chaumont hat sehr gut gespielt“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen. Was bleibt als Fazit: Der VfB muss im Angriff effektiver werden. Weder Daniel Malescha noch Bartlomiej Boladz konnten auf der Diagonalen überzeugen. Das galt aber auch für die anderen Angreifer.