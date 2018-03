Fraktionen in Friedrichshafen verzichten auf Zuschüsse

Mehr Zeit für Politik, mehr Öffentlichkeitsarbeit, weniger Bürokram – das sind die Ziele der im April 2015 beschlossenen finanziellen Unterstützung der Häfler Ratsfraktionen gewesen. Politiker und Beobachter sagen nach knapp zwei Jahren: Ziele erreicht. Allerdings wird das gewährte Geld gar nicht immer ganz abgerufen. Zudem sind die Räume der Fraktionen nur eine Übergangslösung.

Bei dem Thema hat die Häfler Kommunalpolitik eine Weile gezahnt. Offenbar gab es Bedenken, dass die Öffentlichkeit aufschreit, wenn sich die sechs Fraktionen zur Unterstützung ihrer eigenen Arbeit über 250 000 Euro pro Jahr und Räume im ehemaligen Zollamt gönnen. Der Aufschrei blieb aus, wohl auch deswegen weil das Geld nicht in die Taschen der gewählten und (bis auf ein bescheidenes Sitzungsgeld von durchschnittlich 315 Euro pro Monat) ehrenamtlich tätigen Räte fließt, sondern zweckgebunden nur für ganz bestimmte Tätigkeiten und Ausstattung verwendet werden darf. Die im April 2015 beschlossene Unterstützung professionalisiere die Arbeit des Gremiums, hatte Oberbürgermeister Andreas Brand argumentiert.

Damals hatte der Gemeinderat einen Personalkostenzuschuss von 235 000 Euro jährlich beschlossen, der sich nach Fraktionsgröße so verteilte: CDU (zwölf Räte) 70 500 Euro, Freie Wähler (neun Räte), 52 900 Euro, SPD (acht Räte) 47 000 Euro, Grüne (sechs Räte) 35 250, ÖDP (drei Räte) 17 625 und FDP (zwei Räte) 11 750 Euro. Weil sich der Gesamtbetrag am Tarifeinkommen des öffentlichen Diensts orientiert, ist die Gesamtsumme mittlerweile um rund 13 000 Euro gestiegen. Für das Geld können die Fraktionen Mitarbeiter beschäftigen. Deren Aufgaben sind vielfältig: Sitzungen und Anträge vorbereiten, Protokoll führen, Büroarbeiten, Termine abstimmen, Informationen beschaffen und aufbereiten, Öffentlichkeitsarbeit. Sie entlasten damit vor allem die Fraktionsvorsitzenden.

Alle fünf Fraktionen und die FDP-Gruppe im Rat haben Fraktionsmitarbeiter bzw. -geschäftsführer eingestellt. Bei der CDU ist das Gemeinderat Eduard Hager, der auf knapp 15 Wochenarbeitsstunden kommt. Der FW-Geschäftsführer heißt Thomas Schlichte und steht 25 Stunden pro Woche zur Verfügung. Bei der SPD hat Carola Winterkeller die Gemeinderätin Christine Heimpel abgelöst. Die Stelle ist mit 28 Stunden veranschlagt. Für die Grünen arbeitet Gunthild Schulte-Hoppe (16 Stunden), für die ÖDP Peter Strötz (zehn Stunden), für die FDP Alexander Gnoss (Minijob).

Hinzu kommen Sachkostenzuschüsse von insgesamt 17 400 Euro pro Jahr – 4470 Euro für die größte Fraktion (CDU), 750 Euro für die kleine Gruppe der FDP – für Büromaterial, Fachliteratur und ähnliches. Zudem haben alle sechs Ratsgruppen im ehemaligen Zollamt in der Schanzstraße je einen Fraktions- und einen Besprechungsraum.

Bewährte Regelung

Beobachter der kommunalpolitischen Szene sagen, dass sich der Schritt bewährt hat, die Arbeit der Fraktionen tatsächlich professioneller geworden ist. So beurteilen das auch die Fraktionsvorsitzenden selbst. „Das komplexe Umfeld zeitgemäßer Gemeinderatsarbeit erfordert die Ausstattung der Gemeinderatsfraktionen auf Augenhöhe mit der professionell arbeitenden Verwaltung“, sagt Achim Brotzer (CDU). Die Regelungen ermöglichten es den Räten, ihr „doch anspruchsvolles Ehrenamt professionell und in einem einigermaßen verträglichen Zeitrahmen ausführen zu können“, so Eberhard Ortlieb von den Freien Wählern. Die Räte könnten sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren, sagt Dieter Stauber (SPD), die Fraktionssprecher würden entlastet. Mathilde Gombert von den Grünen meint, dass es die finanzielle Unterstützung leichter mache, „Kandidaten für die nächste Kommunalwahl zu gewinnen“. Auch ÖDP und FDP bewerten das ähnlich. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass die Zahl der Anträge und Anfragen aus den Fraktionen seit April 2015 zugenommen habe.

Interessanterweise rufen die meisten Fraktionen das ihnen zustehende Geld nicht komplett ab. Am genauesten hat die SPD eine entsprechende SZ-Anfrage beantwortet. Die Genossen rufen demnach zwei Drittel ihres Budgets ab. CDU, Freie Wähler, ÖDP und FDP geben an, nicht alles auszugeben, die Grünen teilen mit, „mit dem vorgegebenen Budget“ auszukommen. Das nicht verbrauchte Geld wird automatisch aufs nächste Kalenderjahr verschoben, fließt allerdings nach jedem Kommunalwahljahr zurück in die Stadtkasse.

Unisono loben die Räte die Fraktionsräume im ehemaligen Zollamt, auch wenn es bei Sitzungen mit Besuchern von außerhalb eng werden kann. So schreiben die Grünen, dass man Unterlagen nicht mehr im eigenen Wohnzimmer lagern muss und bei Fraktionssitzungen nicht „auf ein Gaststätten-Hinterzimmer angewiesen“ ist. Alle Gruppierungen wünschen sich, dass entsprechende Räume auch dann zur Verfügung stehen, wenn das Zollamt eines Tages abgerissen oder anders genutzt wird. Planungen in diese Richtung gebe es bislang keine, sagt dazu die Stadtverwaltung. Als mögliche Alternative bringt SPD-Rat Stauber das Max-Grünbeck-Haus ins Spiel. Dort könnte auch ein Wunsch der Genossen realisiert werden, der in der Übergangslösung Zollhaus nicht funktioniert: Barrierefreiheit und bessere Sichtbarkeit für die Bürger.

So machen es Konstanz und Ravensburg

Auch in anderen Städten unterstützen die Kommunen die Ratsarbeit über die Bezahlung des Sitzungsgelds hinaus. In Konstanz zum Beispiel verfügt jede Fraktion über ein Büro. Zudem werden gegen einen entsprechenden Nachweis Personalkosten bis zu 150 Euro monatlich pro Fraktionsmitglied übernommen. Bei 40 Räten sind das maximal 72 000 Euro jährlich.

Die Stadt Ravensburg unterstützt die Arbeit der Fraktionen im Gemeinderat mit einer Fraktionsentschädigung. Als Ersatz für den notwendigen sachlichen Aufwand erhalten die Fraktionen sowie Einzelmitglieder, die keiner Fraktion angehören (was in Ravensburg derzeit nicht der Fall ist), Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaftung. Jährlich erhält jede Fraktion einen Grundbetrag von 300 Euro sowie zusätzlich pro Fraktionsmitglied 200 Euro. Die Haushaltsmittel müssen nach den vom Innenministerium herausgegebenen „Grundsätzen für die Fraktionsfinanzierung aus kommunalen Haushalten" verwendet werden. Die Fraktionen führen einen Verwendungsnachweis. Für ihre Fraktionssitzungen sowie für Besprechungen können die Fraktionen kostenfrei Räume der Stadt nutzen, vor allem im Rathaus.