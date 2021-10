Fraktion SPD/Linke diskutiert, Volleyball in die Messehalle zu verlegen

Einmal im Jahr trifft sich die Gemeinderats-Fraktion SPD/Linke zu einer Klausurtagung. Diesmal ging es um die Situation des Klinikums, neue Wege der Energieversorgung, die ZF-Arena und Volleyball, die Stadtentwicklung einschließlich Fallenbrunnen.

Erstmals als Stadtrat dabei war Matthias Eckmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, sowie Peter Lutat und Nina Caesar-Selimovic, jeweils Vorsitzende der Ortsvereine Ailingen und Kluftern.

Neben einem Vortrag zum Medizin-Campus Bodensee ging es um die Thermische Nutzung von Seewasser. Fabienne Eppisser von der Kantonsverwaltung Thurgau, stellte dazu eine Machbarkeitsstudie vor, wie und wo das Wasser des Bodensees zur Wärmegewinnung von öffentlichen und privaten Gebäuden in Seenähe genutzt werden kann. Die Fraktion kam zu dem Schluss, das Thema in der Stadt, im Kreis und auf Landesebene voranzubringen. Ortschaftsrat Bernd Caesar zeigte zudem auf, wie das Potential großer Photovoltaik(PV)-Anlagen in einer kombinierten Nutzung von Flächen der Landwirtschaft ausgebaut werden kann. Diese sogenannten Agri-PV-Anlagen werden in der Region bereits genutzt als auch neue Varianten getestet.

Die ZF-Arena sei vorrangiges Thema, schreibt die SPD/Linke in einer Pressemitteilung zur Tagung. Mit großer Sachkenntnis beschrieb Stadtrat Rudi Krafcsik die aktuelle Situation. Die Sperrung der Arena treffe den Profisport der Volleyballer wie die Amateure, die Turner, den Schulsport. Die Volleyball-Profis müssen für Spiele nach Ulm ausweichen. Beim letzten Spiel der Mannschaft waren nur 45 Zuschauer aus Friedrichshafen anwesend. Um Friedrichshafen als Volleyball-Standort zu erhalten, müsse eine schnelle Lösung vor Ort her. Die Fraktion diskutierte unter anderem, eine der Messehallen für den Sport umzurüsten.

Die Klausur nutzten die Sozialdemokraten am zweiten Tag einmal ohne Zeitdruck die Zukunft des Jugendparlaments und die Entwicklung des Fallenbrunnen auf der Basis der Pläne des 1. Preisträgers zu vertiefen. Heinz Tautkus führte durch die Diskussion. Die Kombination von Wohnen mit Forschung, Gewerbe und Kultur, eingebettet in den bestehenden Wald, sei für die Sozialdemokraten ein großes Projekt für die Zukunftssicherung der Stadt.