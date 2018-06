Fragil und schwebend, tänzelnd und hoch kommen die ersten Töne sehr leise aus dem Akkordeon. John Cages „Souvenir“ zeigt sich damit anfangs von einer fast engelsgleichen Seite. Doch dann wird diese zerbrechliche und zarte Melodie von heiseren Schnaufgeräuschen der Ziehharmonika unterbrochen. Wieder wird es melodisch und leise und wieder grummelt und grollt das Instrument, als Luft ungehemmt in den Balg und wieder hinaus strömt. Zeitweise berührt der Musiker dabei allerdings auch zwei oder drei Tasten, die dann allerdings ebenfalls einen eher atonalen Klang erzeugen. Gegensätzlicher könnte ein Musikstück nicht sein und Gegensätzlicheres könnte aus ein und demselben Instrument gespielt von einem einzigen Musiker kaum kommen. Hochkonzentriert und dabei dennoch ganz unverkrampft spielt Teodoro Anzellotti und scheint mit seinem Akkordeon zusammen zu atmen. Dieser relativ kurze Auftakt des Konzerts des gebürtigen Süditalieners, der seit 25 Jahren in Bern Akkordeon auch unterrichtet, macht Lust auf mehr und zeigt, wie vielfältig dessen Klang sein kann.

Auf die moderne Komposition aus dem 20. Jahrhundert folgt der Hauptteil des Programms: Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen. Sofort zeigt er eine weitere klangliche Seite des Instruments, diesmal eine klassischere oder vielmehr eine barocke. Dabei begreift der Zuhörer, der bisher den Begriff „Quetschorgel“ eher spaßig dahergesagt hat, sehr schnell, dass in diesem Wort doch Einiges mehr steckt als ein dummer Witz oder sogar eine Abwertung. Vielmehr hört man schnell heraus, dass das Instrument klanglich extrem viel mit einer Orgel gemeinsam hat oder zumindest haben kann. Zeitweise mag man gar ein reines Tasteninstrument ohne irgendwelche luftdurchströmten Teile – wie die Pfeifen der Orgel – wie etwa ein Cembalo heraushören, auf dessen Klangkörper ursprünglich die Noten geschrieben wurden. Die Musik fasziniert und zieht die gut 100 Zuschauer voll in ihren Bann.

Magischer Moment

Anzellottis Fingerspiel hat scheinbar eine beinah hypnotisierende Wirkung auf's Publikum, das regungslos dasitzt und ihn anschaut. Vielleicht wird diese auch dadurch begünstigt, dass man dem flinken Spiel beider Hände parallel mit den Augen nicht zu folgen vermag und man so allein durch den Beobachtungsversuch in diese Art Trance verfällt. Sehr wahrscheinlich liegt dieses magische Moment aber vorrangig an dem, was dieses flotte und zugleich behutsame Tastenspiel für Töne und Klanggebilde erzeugt. Dabei beeindruckt es am meisten, wie die Musik einerseits so leise sein kann und andererseits dennoch den ganzen Raum füllen. Dabei ist das Publikum so leise, dass man seinen Sitznachbarn atmen hören kann und wohl die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören könnte. Man hört im kiesel an diesem Abend sogar den letzten Hauch eines Tons, wenn der Musiker eine Melodie in seiner bedachten Art ausklingen lässt. Kalt lässt dieses Akkordeonspiel sichtlich niemanden und als das Konzert nach gut eineinhalb Stunden ein Ende haben soll, bleiben die Zuschauer klatschend so stur auf ihren Stühlen sitzen, dass Anzellotti nicht ohne eine kleine Zugabe den Raum verlassen kann.

Weitere Informationen und Konzerttermine finden sich unter www.anzellotti.de