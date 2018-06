Die Jungen der fünften Klassen des Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG) schicken zum Schuljahresende „Agenten auf den Weg“ und die Mädchen der gleichen Jahrgangsstufe erfahren so einiges über die große „Zyklusshow“. Das MfM-Projekt steht bei den Mädchen für „Mädchen, Frauen, meine Tage“ und bei Jungen für „Männer für Männer“. Dabei handelt es sich um ein sexualpädagogisches Vorbereitungsprogramm auf die bevorstehende Pubertät.

Das MfM-Programm will die Teenager auf die körperlichen und psychischen Veränderungen vorbereiten, die mit der Pubertät einhergehen. Sie sollen ihren eigenen Körper schätzen lernen und ebenso erfahren, dass sie – in einem geschützten Rahmen – Fragen stellen dürfen. „Das ist auch der Grund, weshalb wir geschlechtergetrennt unsere Workshops anbieten“, erklärt Referent Klaus Büttner.

Der Kurs dauerte sechs Unterrichtsstunden. „Natürlich gibt es zu Anfang immer etwas Gekicher, aber spätestens in der dritten Stunden werden die Fragen gestellt, die die Kinder beschäftigen“, sagt er aus seiner zehnjährigen Erfahrung.

Die Schüler wurden auf eine Reise durch den Körper geschickt und lernten die biologische Abläufe kennen. Der Leitgedanke für den etwas anderen Unterricht lautet: „Nur was ich schätze, kann ich schützen.“ Deshalb arbeiteten die Referenten mit einer wertschätzenden Sprache und positiven Vergleichen aus der Lebenswelt der Kinder.

Ein weiterer Baustein ist ein Vortrag für die Eltern, die im Vorfeld über die Unterrichtsinhalte informiert werden. „Das MfM-Programm ist ein ideale Ergänzung zum Schulunterricht“, sagt Büttner. Es gehe insofern über den Sexualkundeunterricht der Schule hinaus, da „hier auch Emotionen angesprochen werden“.

Fragen, die ein Mädchen oder ein Junge niemals im Unterricht stellen würden, gehörten durchaus dazu. Deshalb werde in den Kursen ebenso streng geschlechtergetrennt unterrichtet. Ein Mann sei Ansprechpartner für die Jungen und eine Frau Ansprechpartnerin für die Mädchen. Lehrerin Sabine Stier koordiniert das Programm am GZG und sagt: „Ich habe bisher, auch von Eltern, nur positive Rückmeldungen bekommen“. Sämtliche Fünftklässler haben sich an drei unterschiedlichen Unterrichtstagen daran beteiligt .