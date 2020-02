Fragen der Natur, der Schönheit und der Wahrheit

Die Ausstellung von Burkhart Beyerle „Auf Abruf im Neunzigsten“ in der Häfler Galerie Lutze wird am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr eröffnet. Die inzwischen achte Einzelausstellung von Beyerle bei Lutze versammelt Zeichnungen, Malerei auf Papier, Überarbeitungen und Übermalungen, überdruckte Stiche und Fotografien, Steine, farbig gefasste Objektkästen und Betonobjekte sowie befüllte Flaschen. Seinen Themen ist Beyerle treu geblieben, heißt es in der Vorschau. Es sind Landschaften, deren Häuser, Bäume, Berge, Himmel und Horizonte bis zur Unkenntlichkeit abstrahiert werden und sich in Farbexplosionen auflösen. Daneben interessieren ihn Häuser – gedruckt, gezeichnet und in Beton gegossen.