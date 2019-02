Frühlingserwachen: Häfler Initiative startet bundesweit durch

Der gemeinnützige, in Friedrichshafen gegründete Verein Frühlingserwachen ist für die Teilnahme am Deutschen Integrationspreis 2019 der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ausgewählt worden. Zwei Mitglieder der in Friedrichshafen gegründeten Initiative werden daher im März an einem Vorbereitungscamp in Frankfurt am Main zum Crowdfundingwettbewerb teilnehmen, wie der Verein mitteilt.

„Von einem solchen ‚Schwergewicht‘ in der deutschen Stiftungslandschaft ausgezeichnet zu werden, bedeutet einerseits großes Lob und Anerkennung für unsere Arbeit bei Frühlingserwachen. Zugleich wäre der Preis auch Ansporn für alles, was noch vor uns liegt“, erklärt Vereinssprecher Konstantin Veit.

Frank Labitzke, der die Aktiven des Vereins in für die Dialogformate geeigneten Kommunikationsformen trainiert, betont: „Basis eines gedeihlichen Zusammenlebens unterschiedlicher Menschen ist die wechselseitige Bereitschaft, einander respektvoll im Dialog zu begegnen.“ Genau diesen Dialog will Frühlingserwachen mit seinen Formaten wie etwa dem bewährten Frühstücksbus fördern. Der Frühstücksbus ist ein für jeden zugänglicher Begegnungsort, der innerhalb einer Woche an mindestens sieben wechselnden Standorten innerhalb einer Gemeinde Halt macht. Bei kostenlosem Frühstück werden Passanten von im respektvollen Dialog geschulten Ehrenamtlichen zum Gespräch eingeladen. Dabei steht laut Verein das Verstehen und ein Austausch auf Augenhöhe im Vordergrund. Überzeugen, Missionieren oder das Schlechtreden eines anderen Weltbildes werde bewusst abgelehnt. Vielmehr soll modellhaft erlebbar gemacht werden, wie sich Menschen mit unterschiedlichen Meinungen respektvoll begegnen können.

Damit leistet die Initiative ihren Beitrag dazu, eine Gesellschaft zu schaffen, in der sich alle Menschen – gleich welchen sozialen Hintergrunds, gleich welcher Religion, gleich welcher Herkunft, gleich welcher Ethnie – aufgehoben und willkommen fühlen.

Mit der Bewerbung zum Deutschen Integrationspreis, dem der Verein nun einen Schritt nähergekommen ist, erhoffen sich die überzeugten Botschafter des Dialogs, ihre Idee noch weiter verbreiten zu können.

Derzeit befinden sich mehrere Ortsgruppen des Vereins in ganz Deutschland in der Gründungsphase, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die lokale Verwurzelung der Aktiven diene der Nachhaltigkeit der durchgeführten Projekte.

Für die Schulung der Aktiven der Ortsgruppen, für Reisekosten und für eine bundesweite Kampagne für ein gutes Zusammenleben in aller Vielfalt möchte der Verein das Crowdfunding durchführen.