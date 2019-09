Früh übt sich, was ein Feuerwehrmann werden will

Nach drei Wochen erlebnisreichen Spielehausferien hat es zum Abschluss ein paar Höhepunkte gegeben, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Die Feuerwehr kam, die Umwelthelden waren unterwegs und es hieß „Manege frei“.

Viele Erwachsene kennen den Traum, Feuerwehrmann zu werden. Im Spielehaus wurde dieser Traum für einige Kinder wahr und sie wurden zu Feuerwehrkindern. Die Feuerwehr Friedrichshafen rückte mit einem großen Fahrzeug und Sirene an und simulierte einen Brandeinsatz. Die Kinder durften mithelfen, die Schläuche auszurollen, anzuschließen und gemeinsam mit den Profis die Garage und das Spielehaus zu löschen. Dabei hielten die Kinder selbst den Löschschlauch, um mit dem Wasserstrahl das Feuer einzudämmen. Wer wollte, durfte ins Feuerwehrauto einsteigen und den Feuerwehrmännern Fragen stellen. „Es war einfach toll, mit wie viel Spaß und Einsatz die Kinder bei der Sache waren“, hat Margret Beck, Leiterin des Spielehauses, dabei beobachtet.

Großes Interesse fand bei den Ferienkindern auch die Aktion „Umwelthelden“. Mit Müllzangen, Einweghandschuhen, Leiterwagen, Eimern und Mülltüten ausgestattet, machten sich für Kinder und ihre Betreuerinnen auf den Weg, um den achtlos weggeworfenen Müll rund um das Spielehaus aufzuräumen.

„Die Kinder haben jede Menge Müll gesammelt. Darunter waren mehrere Dosen, ein Einkaufskorb, Flaschen und jede Menge Kronkorken“, berichtet Heike Strudel vom Spielehaus. Sie hatte die Idee zu dieser Aktion, die bei den Kindern gut ankam, teilt die Stadt weiter mit. „Die Leute werfen einfach alles weg“, empörten sich die Kinder. Viel Lob gab es für die kleinen „Umwelthelden“ von vielen Passanten. „Das ist aber toll, dass ihr hier saubermacht“, war immer wieder zu hören.

Über mehrere Tage hieß es dann noch „Manage frei“. An fünf Vormittagen bereiteten sich rund 20 Kinder auf den großen Auftritt als Zirkusartisten am Abschlusstag vor. Dann konnten sie vor den Eltern zeigen, was sie gelernt hatten: Springen auf dem Trapez, Spielen mit dem Diabolo, Clownsnummern, Jonglage, Poi (Spinningelement) und Jonglieren mit Flower Sticks.

Die Kinder kommen aus allen Stadtteilen Friedrichshafens. „Sie kannten sich vorher nicht und haben ganz schnell toll zusammen gespielt“, so Magret Beck. In den drei Wochen Spielehausferien wurden insgesamt 380 Kinder vom Team des Spielehauses betreut, schließt die Pressemitteilung.