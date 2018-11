Es ist ein guter Brauch geworden, dass zum Columban-Gemeindefest ein Kindermusical aufgeführt wird. Wegen der Firmung, die an dem Tag gefeiert wird, finden die Aufführungen diesmal schon eine Woche früher statt.

Die Schwäbische Zeitung war eingeladen zur ersten Probe der Kinder- und Jugendchöre in der Kirche, noch ohne Kostüme, ohne Musiker und ohne die erwachsenen Sänger. Um es gleich vorab zu sagen: Die Probe hat mächtig Spaß gemacht, gerade auch weil die Kinder – von den Jüngsten, die noch im Kindergarten sind, bis zum Jugendvorchor und Jugendchor – mit ebenso viel Spaß und Schwung dabei waren wie Kantorin Marita Hasenmüller, Selma Öngel, die für die Choreografie sorgt, und ihre eifrigen Helferinnen.

Ein buntes Völkchen sind die „Kinder von Swabedoodah“ – so der Titel des Musicals –, da ist es nur richtig, dass kein einheitlich gekleideter Chor dasteht, sondern die Kinder in ihrer eigenen Kleidung auf dem „Bühnenraum“ um den Altar herum agieren. Bei der Probe tragen sie schon alle einheitliche spitze Filzmützen, bunte Hemden werden noch dazukommen. So leben sie in der Kunstwelt des Theaters und stehen doch mit beiden Beinen im Heute. Es ist zu schön, wie Selma Öngel und ihre Helferinnen die Bewegungen vormachen, wie die Kinder an ihren Augen hängen und mitspielen. Doch das ist längst nicht alles. Vor Jahren hat Marita Hasenmüller das Märchen „Die kleinen Leute von Swabedoo“ eines unbekannten Verfassers entdeckt, ein echtes Volksmärchen, vermutlich irisch. Schon vor zehn Jahren hat sie es in ein musikalisches Märchen verwandelt, hat Lieder und Dialoge geschrieben und das Ganze vertont.

Im Mittelpunkt stehen die kleinen Leute von Swabedoodah, fröhliche kleine Wesen, denen es Freude macht, einander bei jeder Begegnung kleine Pelzchen zu schenken, um einander glücklich zu machen. „Ist das nicht ein schöner Tag, ein wunderschöner Tag“, singen sie putzmunter. Doch einem missmutigen Kobold gefällt das gar nicht. Er sät Misstrauen und bringt es fertig, dass alle Freude vergeht. Aber da es ein Märchen ist, ist das natürlich nicht das Ende.

Alle Chöre sind dabei

Die Zuschauer erleben das Musical jetzt wieder als Uraufführung, denn Marita Hasenmüller hat nun eine Orchesterfassung geschrieben, ein pfiffiges kleines Musical von jemand, der aus seiner Erfahrung und Chorarbeit ganz genau weiß, was die Kinder können und was sie mögen. In dem generationenübergreifenden Projekt sind alle Columban-Chöre bis hin zum Jungen Chor eingebunden, dazu kommt ein kleines Orchester. Auf das kommende Wochenende in St. Columban darf man sich einfach freuen.