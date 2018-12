Im kleinen Theater an der Bodenseeschule St. Martin sind fast 400 Kinderstimmen erklungen. Zu hören geb’s mit den beiden Chorleitern Manuela Lutz und Matthias Klann bekannte und moderne Adventslieder. Es gebe in allen Kulturen der Welt dasselbe Phänomen, schreibt die Bodenseeschule in einer Pressemitteilung: Begeisterte Kinder, die zu einem Lied mit elementarer Lebensfreude singen.

Musik werde als universelle Sprache betrachtet. und fessle den Menschen emotional. Desgakb seu musische Erziehung einer der wichtigsten Erziehungsbereiche für Kinder und fördere ihre Persönlichkeitsentwicklung heißt es weiter im Text. So werde über die aktive Auseinandersetzung der sprachliche und motorische Selbstausdruck unterstützt, das seelische Wohlbefinden und das soziale Miteinander gefördert.

Und so sind sich die Lehrer der Bodenseeschule sicher: Musik bewegt, befreit und verbindet die Menschen. Und Adventslieder künden von der Vorfreude auf Weihnachten.