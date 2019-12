Knapp eine halbe Tonne Kokain haben Ermittler in Neu-Ulm sichergestellt. Der Wert: rund 20 Millionen Euro. Sechs Verdächtige seien festgenommen worden, teilte das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Montag in München mit.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) meldete sich auch zu Wort und sprach von einem „großen Schlag gegen den internationalen Kokainhandel“.

Noch ist unklar, wie sich das alles abgespielt hat. Die genauen Umstände der Sicherstellung sowie die Hintergründe der Aktion in der Nacht von Samstag ...