Fotos erinnern an zerstörte Stadt und den Wiederaufbau

Noch bis Ende Juni sind in den Schaufenstern mehrerer Einzelhändler rund um den Adenauerplatz, in der Karlstraße und in der Schanzstraße Fotografien und Schautafeln des zerstörten Friedrichshafen und des Wiederaufbaus zu sehen. Das teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Die Fotografien und Schautafeln zeigen in den Schaufenstern der Einzelhändler Modehaus Müller GmbH, Weltladen – Verein Eine Welt, HEKA, Hörgeräte Müller GmbH, Seetroll und im i-Punkt des Stadtwerks am See Motive der zertrümmerten Altstadt Friedrichshafens in der Totalen, den Rathausplatz mit der zerstörten und im Wiederaufbau befindlichen Nikolauskirche und das ausgebombte Bodenseemuseum mit Zeppelinbrunnen. Eine Schautafel belegt den Wiederaufbau ab 1948 als die Altstadt von den Trümmern befreit wurde, eine andere zeigt die Altstadt Friedrichshafens vor und nach der verheerenden Zerstörung. Weitere Motive dokumentieren den Wiederaufbau der Karlstraße im Vergleich zwischen 1950 und 1953, die Kulturwoche 1948 sowie die Fronleichnamsprozession 1949 in der in Trümmern liegenden Stadt.

Die Ausstellung in den Häfler Geschäften rund um den Adenauerplatz ist Teil des Programms, mit dem die Stadt an die Bombenangriffe und die Zerstörung Friedrichshafens vor 75 Jahren erinnert. Die Fotos und Schautafeln wurden vom Team des Stadtarchivs ausgesucht und vorbereitet.