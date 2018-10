Fotogruppe Kreativ zeigt Bilder aus aller Welt

Viel zu sehen gibt es am Sonntag, 28. Oktober, um 10.30 Uhr, in der Alten Schule in Eriskirch: Bei ihrer Jahresausstellung präsentieren die Mitglieder der Fotogruppe Kreativ Eriskirch ihre beeindruckenden Fotografien und nehmen ihre Betrachter mit auf eine spannende Reise quer durch die Facetten des Lebens. Die Vernissage wird musikalisch umrahmt, der Eintritt ist frei.

Mit ihrer Jahresausstellung zeigen und interpretieren die Mitglieder der Fotogruppe Kreativ beeindruckende Einblicke und Sichtweisen ihrer Arbeiten. Die zahlreichen Exponate, darunter auch Bilder der eigenen Jugendgruppe, führen einen spannenden Bogen quer durch das facettenreiche Leben. Ob kunterbunte Straßen- und Menschenfotografie, ob düstere Wetterkapriolen, heimische und fremde Tiere oder auch abstrakte Gegenstände samt faszinierenden Landschaften: Für den Vorsitzenden der Fotogruppe, Olaf Grabbe, ist es die ganz persönliche Sicht des jeweiligen Fotografen, die den statischen aber anmutenden Bildern nicht nur Leben einhauchen, sondern den Moment des Auslösens zu einem Erlebnis, zu einem Augenschmaus werden lassen. Bei der Ausstellungseröffnung haben die Besucher übrigens die Qual der Wahl: Wer möchte, kann seine drei Favoriten auf eine Postkarte schreiben und sie in den Ausstellungsbriefkasten werfen. Alle Teilnehmer der Publikumswertung nehmen an einer Verlosung teil, der Gewinner erhält sein Lieblingsbild aus der Ausstellung.

Kalendererlös dient gutem Zweck

„Über 60 großformatige Fotografien haben wir von unseren Mitgliedern für die Ausstellung ausgewählt, hochwertig drucken lassen, entsprechend eingerahmt und thematisch aufgehängt. Zudem sind zwölf Motive in unserem Jahreskalender festgehalten, der inzwischen zum beliebten Sammlerobjekt geworden ist. Von den Verkaufserlösen fließt jeweils ein Euro in die Eriskircher Bürgerstiftung. Sie tun also Gutes mit dem Erwerb dieses außergewöhnlichen Kalenders“, schwärmt der leidenschaftliche Hobbyfotograf. Dabei habe man die Motivauswahl für die Exposition nicht zwingend vorgegeben. Im Gegenteil: Durch die Fotografien bestehe für die Mitglieder die Möglichkeit, eine Analogie dieser Welt zu schaffen, Informationen und Eindrücke sozusagen in die Öffentlichkeit zu transportieren, Botschaften zu entsenden, gleichwohl aber auch Momente festzuhalten, die vielen Menschen vorenthalten sind. „Jedes unserer Mitglieder soll sich dabei frei entfalten dürfen. Ein besonderes Lob gilt dabei unserer engagierten Jugendgruppe, die die Ausstellung mit ihren Werken mehr als bereichert“, so der Vorsitzende, der gleich noch eine tolle Veranstaltung für alle Fotobegeisterten im Gepäck hat: „Am Samstag, dem 10. November, besteht ab 9 Uhr, Treffpunkt ist die Alte Schule, die Möglichkeit, an einem rund zweistündigen Fotospaziergang teilzunehmen. Im Anschluss werden wir eine Bildbesprechung ansetzen und die beste Aufnahme jedes Teilnehmers auf DIN A4 ausdrucken. Wertvolle Tipps und Tricks rund um das Fotografieren sowie über das Thema Bildkomposition runden die Veranstaltung ab. Der Selbstkostenanteil beträgt zehn Euro“. „Wir bedanken uns bei allen, die die Fotogruppe mit Spenden und ihrer ehrenamtlichen Hilfe unterstützen“, betont Grabbe, während er und die Mitglieder die letzten Arbeiten für die Vernissage erledigen.