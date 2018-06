Fotografie-Ausstellung im Landratsamt soll namibische Kinder unterstützen

Wird das Wort „Afrika“ in den Mund genommen, schießen viele verschiedene Bilder durch den Kopf. Bilder, von einer beeindruckenden Landschaft, scharlachroten Sonnenuntergängen, riesigen Raubkatzen, Zebras und Giraffen mit Hälsen, die bis in den Himmel zu ragen scheinen. Landschaftsfotograf Harald Braun verewigte diese Eindrücke und macht sie mithilfe seiner Fotografien nun auch der Häfler Öffentlichkeit zugänglich. Seit dem dritten Mai sind im Landratsamt Friedrichshafen seine Bilder ausgestellt.

Vor allem der Staat Namibia im südlichen Afrika hat es Braun angetan. „Diese Bilder sollen bei den Menschen die Begeisterung für Nambia wecken“, sagte Landrat Lothar Wölfle. „Namibia ist das Fernreiseland mit einer der größten Rückfallquoten“, weiß auch der Häfler Alt-OB Martin Herzog. Der Zauber dieses Landes sei sehr groß. Doch trotz all der Schönheit drängen sich bei den Gedanken an „Afrika“ und „Namibia“ auch andere Begriffe unumgänglich ins Bewusstsein. Begriffe wie Armut, Hungerleiden, Straßenkinder, Weisenkinder, Kriminalität, HIV- Ausweglosigkeit.

Auch Traudel Günther berührte dieses Leiden zutiefst. Durch ihre in Usakos geborene Mutter hat Günther eine besondere Bindung zu dem Land. Dort zu Besuch sah sie die Armut, vor allem die der namibischen Kinder. Immer mehr entwickelte sich in ihr der Wunsch, etwas an dieser Situation ändern zu wollen. Seit 2005 gibt es nun den Namibiakids e.V. mit Günther als Vorsitzende. Mit dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ fördern und unterstützen die Mitglieder des Vereins insbesondere die Aids-Waisen. Sie besorgen Kleider für die Kinder, kümmern sich um die medizinische Betreuung. Vor allem aber ermöglicht Namibiakids e.V. die schulische Weiterbildung mit den Schwerpunkten in Englisch und Mathematik. Und auch Werkstätten sind gebaut worden, um den älteren Kindern den Einstieg in handwerkliche Berufe erleichtern zu können.

Zurzeit ist ein Neubau in Planung. Dieses Projekt sei laut Herzog „ein Panther vor dem Sprung“, denn es fehle nur noch die Baugenehmigung. Ein Neubau ist dringend nötig, da die jetzige Bleibe vor lauter Kinder aus den Nähten zu platzen drohe. Um den Namibiakids kleine Finanzspritzen zu kommen zu lassen, stehen die Bilder von Lothar Braun für die Ausstellungsbesucher zum Verkauf. Einen Teil des Gewinns geht an den Verein. Auch die gemalten Werke der Schweizer Künstlerin Marianne Göldi sind für fünfzig Euro das Stück zu erwerben. Der Erlös geht ebenfalls an die Namibiakids. Unterstützt wird der Verein auch von den Eine-Welt-Initiativen FN in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Petrus Canisius. Zu diesem Thema werden vom 8. bis 9. Juni im Haus der kirchlichen Dienste die Afrika Tage stattfinden.

So sehr sich der ehemalige Landrat über das Engagement des Vereins und dessen Mitarbeiter freut, eines ist ihm klar: Das Wohlstandsgefälle wird sich nicht von heut auf morgen ändern. „Aber wir können Pflanzen in die Erde setzen, die auch im Wüstenboden Früchte tragen“, betont Herzog.

Weitere Informationen:

www.namibiakids.com