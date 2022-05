Forum blickt auf Erfolge zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Corona-Pause fand die Mitgliederversammlung des Bürgerforums FN-OST im Gemeindehaus ARCHE am 25. April statt.

Nach der Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden Eberhard Utz, der für den erkrankten 1. Vorsitzenden Tim Glaser die Versammlungsleitung übernahm, folgte ein Referat zum Thema „Stadtverkehr in FN“ der Herren Horst Schauerte und Silvio Matt von der Stadtverkehr FN GmbH. In der sich anschließenden Diskussion war der Schwerpunkt die mangelnde Anbindung der Stadtteile Seewiesenesch und Unteresch an den ÖNPV. Hierzu hatte das Bürgerforum FN-OST Vorschläge zur Linienführung der Buslinie 7 gemacht und eine Besichtigung mit den Herren der Stadtverkehr GmbH durchgeführt.

Das Bürgerforum FN-Ost wird sich mit Nachdruck für eine verbesserte Anbindung der Stadtteile Seewiesenesch und Unteresch an den ÖNPV einsetzen.

Im Rückblick auf 5 Jahre Tätigkeit des Forums, das am 28.10.2016 auf Initiative von Roland Kaczmarek gegründet wurde, konnte Eberhard Utz einige Erfolge aufweisen. Auf Initiative des Forums wurde im Ärztehaus in der Kitzenwiese eine Poststelle errichtet. An den Bushaltestellen Lindenstraße und Schilfweg wurden Wartehäuschen errichtet, beim Maybach-Stift wurde eine Fußgängerquerung erreicht.

Bei der Planung der Hochwassersicherheit und dem Veloring zwischen Ravensburger- und Lindauer Straße hat das Forum einen Vorschlag für die linksseitige Wegführung eingebracht, der übernommen wurde. Auch bei der Planung des neuen Kindergartens HABAKUK hat das Forum mitgewirkt und erwartet, dass bei der Neuplanung des Baus auf dem Areal des alten Kindergartens ein Raum vorgesehen wird, in dem das Forum seine Versammlungen durchführen kann.

Bei der Neuwahl des Leitungsteams wurden folgende Mitglieder gewählt: Eberhard Utz, Walter Raithel, Andreas Kuhnhäuser, Roland Kaczmarek, Manfred Fischer, Manfred Wenzel.

Bei der konstituierenden Sitzung des Leitungsteams ergab sich folgendes Wahlergebnis: Eberhard Utz 1.Vorsitzender, Walter Raithel 2. Vorsitzender, Andreas Kuhnhäuser Schriftführer, Roland Kaczmarek Öffentlichkeitsarbeit, Manfred Fischer Beisitzer, Manfred Wenzel Beisitzer.