Forschungsprojekt an der DHBW Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um die Digitalisierung in der Lehre geht es bei dem Forschungsprojekt EdCoN an der DHBW Ravensburg und an allen anderen Standorten der DHBW, einschließlich des Centers for Advanced Studies (CAS). Die letzten Jahre haben der digitalen Lehre einen enormen Schub verliehen. Nun geht es darum, digitale Elemente sinnvoll mit der Präsenzlehre zu verknüpfen und zudem die Studienorganisation digital zu unterstützen.

Jeder DHBW-Standort forscht bei EdCoN an einem Teilgebiet – an der DHBW Ravensburg beschäftigen sich Elisa Thieme und Peter Miez-Mangold damit, wie die Digitalisierung die Verzahnung von Theorie und Praxis unterstützen kann. EdCoN ist die Abkürzung für Education Competence Network, das Forschungsprojekt läuft bis 2024. Um eine Verstetigung auch im Anschluss zu ermöglichen, ist EdCoN von Beginn an mit den Education Support Centern (ESC) der DHBW verbunden.

Drei Aspekte stehen bei EdCoN im Vordergrund: die standortübergreifende Vernetzung von Initiativen im Bereich digitaler Lehre, die Forschung sowie die Beratung der Lehrenden und die Begleitung von digitalen Projekten in der Lehre.

Bei dem Punkt Forschung knüpfen Elisa Thieme und Peter Miez-Mangold an die Panel-Studie von Prof. Dr. Ernst Deuer zum Studienverlauf an. Darin wird auch deutlich, welch entscheidende Rolle der Theorie-Praxis-Transfer für die Studierenden der DHBW spielt. Keine Überraschung, ist doch gerade dies ein Markenkern der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Die Beratung von Lehrenden und deren Begleitung bei digitalen Lehrprojekten ist der dritte Bereich beim Ravensburger EdCoN-Projekt. Ein Schwerpunkt dabei sind Lehr-Lern-Szenarien wie Blended Learning bei dem es darum geht, digitale Lehre und Präsenzlehre sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Ein weiterer Aspekt ist die Digitalisierung von Prozessen und Workflows. „Bei der Verzahnung von Theorie- und Praxisphasen gibt es heute noch eine ganze Reihe von Prozessen, die analog und in Papierform ablaufen. Da bietet die Digitalisierung ein großes Potenzial für Effizienzsteigerungen“, so Peter Miez-Mangold. Um mit den Lehrenden ins Gespräch zu kommen gibt es unter anderem ein Kontaktformular auf der Webseite der DHBW Ravensburg, einige Pilotprojekte sind bereits angedacht. „Es muss dabei nicht immer ein großes Projekt sein, manchmal sind es auch die kleinen Stellschrauben“, so Elisa Thieme.