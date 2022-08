Forschungspreis geht an Stephan Eckstein und Norman Meuschke

Erstmals seit der Pandemie konnte der Airbus-Forschungspreis „Claude Dornier“ wieder persönlich überreicht werden. In diesem Jahr gehen die Preise laut Mitteilung an Stephan Eckstein vom Fachbereich Mathematik und Statistik und Norman Meuschke vom Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft.

In seiner Dissertation widmet sich Meuschke den Grenzen bestehender Software zur Plagiatserkennung in wissenschaftlichen Dokumenten. Eckstein befasst sich mit Unsicherheiten in mathematischen Modellen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen und deren Optimierung..

Seit 1989 vergibt der Standort Friedrichshafen von Airbus Defence and Space den mit 6000 Euro dotierten Preis für herausragende Doktorarbeiten in den Fachbereichen Mathematik und Statistik, Informatik und Informationswissenschaft, Physik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Konstanz.