Forscher untersuchen Weg der Kunst vom Bodensee in die Welt

Provenienzforscher, Kunsthistoriker und interessiere Laien haben sich vor kurzem zum Erfahrungsaustausch zum Thema Provenienzforschung im Zeppelin--Museum getroffen. Hochkarätige Referenten aus Zürich, München, Dresden, Leipzig und Wien zeigten die Verflechtungen im Kunsthandel nach 1945 auf. Die Tagung war außerordentlich gut besucht und stieß auf sehr reges Interesse, wie das Museum mitteilt.

Das Zeppelin-Museum hat während eines zweijährigen Projekts – gefördert durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste – die Provenienz, also die Herkunft, von mehr als 400 seiner Kunstwerke erforscht. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden seit Mai 2018 in der Ausstellung „Eigentum verpflichtet. Eine Kunstsammlung auf dem Prüfstand“ präsentiert. Die wissenschaftliche Tagung beschäftigte sich nun mit den Bewegungen von Kunstwerken in der Zeit nach 1945. Dieser Zeitraum stellt laut Pressemitteilung sowohl hinsichtlich der auszuwertenden Quellen als auch der Strukturen und Netzwerke im Kunsthandel immer noch eine Forschungslücke dar. Zunächst wurde der Blick auf einzelne Sammler und Händler gerichtet. Johanna Poltermann von der Staatsgalerie Stuttgart und Katharina Siefert vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe zeigten dazu die Netzwerke und Kontinuitäten nach 1945 im Kunsthandel in beiden Häusern auf. Es zeigten sich einige Parallelen zu den Forschungsergebnissen im Zeppelin-Museum, die Fanny Stoye, Leiterin Museum Naturalienkabinett und Kuratorin der Ausstellung, aufgreift. Von einer „Stunde Null“ kann nach 1945 auf dem Kunstmarkt, aber auch in den Museen keineswegs die Rede sein. Das lag nicht zuletzt an der zögerlichen und lavierenden Aufarbeitung der Gräueltaten und Folgen des Dritten Reiches, die zu einer Verharmlosung der Raubzüge der Nationalsozialisten führten.

Geografisch stand die Situation in Baden-Württemberg und die Frage nach dem Kunsthandel in der Schweiz ebenfalls im Zentrum. Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte München legte den Fokus auf das „Betriebssystem Kunst“ vor und nach 1945 mit der Schweiz als Drehscheibe von Raub- und Fluchtgut. Dr. Lukas Gloor, der Sammlung Bührle beleuchtete den Sammler Emil Bührle aus Zürich.

Aber auch das Thema des Kunsttransfers von Ost nach West, aus der DDR in die BRD, wurde in einem eigenen Panel beleuchtet. Julia Eßl von der Albertina Wien gewährte Einblicke in die Sammlung Heumann aus Chemnitz und Hedwig Döbele zeigte den staatlichen Kunsthandel zwischen der BRD und der DDR am Beispiel der Galerie Döbele, die 1976 in Ravensburg gegründet wurde, sich der Kunst der DDR verschrieben hatte, nach dem Umzug nach Stuttgart, 1995 nach Dresden umzog.