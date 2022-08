Ford Mustang brennt aus

Ein Ford Mustang hat am Dienstagabend auf der K 7742 während der Fahrt angefangen zu rauchen. Der Fahrer stellte das Auto am Straßenrand ab und brachte sich gemeinsam mit seiner Beifahrerin in Sicherheit. In der Folge brannte das Auto aus, wie die Polizei mitteilt.

Als Brandauslöser wird ein technischer Defekt im Motorraum vermutet. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das im Vollbrand stand, ab. Aufgrund von Betriebsflüssigkeit, die ins Erdreich ausgetreten ist, prüft das Umweltamt, ob Erdarbeiten im Bereich der Brandstelle erforderlich sind. Der Sachschaden am Ford wird auf etwa 26 000 Euro beziffert.