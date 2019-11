„For girls only”: Ein Tag nur für Mädchen

Die Türen der Bodensee-Schule St. Martin bleiben normalerweise am Wochenende geschlossen, so jedoch nicht am vergangenen Samstag, 17. November. Die zwölfjährige Sophie war eine von über 100 Teilnehmerinnen, die im Rahmen des Mädchenkreativtages um 9.30 Uhr die Flure des Bildungszentrums stürmten, um einen Tag voller „Girlpower“ zu erleben. Bevor es jedoch so richtig los ging, begrüßten der Mädchenarbeitskreis und die dazugehörigen Referentinnen die Jugendlichen. Teilnehmen konnten alle Mädchen ab der fünften Klasse, unabhängig von ihrer Schule, die sich bereits vor einem halben Monat angemeldet hatten. Der Veranstalter teilte mit, dass sich die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises und Schirmherrin der Veranstaltung Veronika Wäscher-Göggerle freue, dass der Mädchenkreativtag in diesem Jahr so tatkräftig unterstützt werde: „Ganz besonders liegt mir natürlich die Prävention von Gewalt an den Mädchen am Herzen, deshalb freue ich mich sehr, dass in diesem Jahr auch wieder ein Selbstbehauptungsworkshop stattfindet.“

So nahm auch Sophie teil, die an diesem Tag bei dem Fotoworkshop mit dabei war: „Ich konnte mich schon im Vorhinein entscheiden, wo ich heute hinmöchte“, erzählt sie. Obwohl ihre Freundin spontan abgesprungen sei, habe sich Sophie dennoch auf den Tag gefreut.

Mädchen kommen wieder

Simone Hartel ist eine der Organisatorinnen des Mädchenarbeitskreises und erzählte mit einem Lächeln auf den Lippen, dass sich die Kinder Jahr für Jahr auf diesen Kreativtag besonders freuen und einige bereits zum wiederholten Male angemeldet seien: „Das ist total schön zu sehen, dass die Mädchen hier einen Raum haben, um sich frei zu entfalten. Das schafft eine besondere Atmosphäre.“

Das Angebot war groß und so konnten sich die Jugendlichen in neun unterschiedlichen Workshops austoben. Auf die Arbeitsgruppe „Pimp my Room“ sei der größte Ansturm gewesen, berichtet Hartel. Dabei wurden Tipps und Tricks gegeben, um aus einfachen Alltagsgegenständen schöne Accessoires für das eigenen Kinderzimmer zu basteln. Auch bei „Partyfood & Fun“ ging es heiß her, so wurde dort gebacken, bei „Upcycling“ aus alten Materialien etwas Neues gezaubert oder bei „Mutige Mädchen“ Tipps gegen Anmache und sexuelle Belästigung gegeben, wobei Referentin Manuela Dirolf die Mädels in eine kleine Einheit der Selbstverteidigung einführte.

Neben dem Jugendtreff Ettenkirch, dem Spielehaus & Spielebus Friedrichshafen oder der Gemeinschaftsschule Graf Soden halfen viele weitere bei der Planung und Umsetzung mit.

Nach einem erfolgreichen Tagesprogramm konnten sich die Eltern in einer Abschlusspräsentation alle Resultate ihrer kreativen Töchter ansehen.