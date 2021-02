Die followfood GmbH übernimmt die Patenschaft für die Übungsfirma Seaside GmbH der Hugo-Eckener Schule. Dies ermögliche den Schülern einen realen Wirtschaftskontakt und somit Einblick in Unternehmensstrukturen und -prozesse, schreibt die Schulleitung.

Ebenso darf die Seaside GmbH in ihrem fiktiven Handel die Produkte der followfood GmbH vermarkten und verkaufen. Bereits im Dezember 2020 fand ein erstes digitales Meetings zwischen der followfood GmbH und der Seaside GmbH statt. Bei dieser Videokonferenz präsentierten Valentina Butsch und Jenny Mandl den Schüler unter anderem die Philosophie des Unternehmens, die Erfolgsgeschichte, die Sortimentsstruktur sowie Projekte, die von der followfood GmbH initiiert oder unterstützt werden, wie beispielsweise ein Projekt gegen die Überfischung der Meere. Auch die Mitarbeiter der Seaside GmbH präsentierten ihr Unternehmen und ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte. Die letzten Wochen arbeiteten sie an der Erstellung eines neuen Katalogs und der Einrichtung eines eigenen WebShops. Bestellungen aus dem Katalog und dem WebShop können weltweit von über 7000 Übungsfirmen getätigt werden.

Die followfood GmbH ist ein junges deutsches Unternehmen der Bio-Lebensmittel-Branche mit Sitz in Friedrichshafen. Sie vertreibt mit den Marken followfish und followfood Lebensmittel, die über die Kriterien des EU-Bio-Standards hinausgehen.

Die Übungsfirma „Seaside GmbH“ wird von Schüler des einjährigen Kaufmännischen Berufskollegs betrieben. „Unsere Schüler*innen sind auch Mitarbeiter eines Unternehmens“, erläutert Daniel Frick, einer der beiden Übungsfirmenleiter und Lehrer an der Hugo-Eckener-Schule.

„Gerade in einem Alter, in dem junge Menschen vor einer wichtigen Entscheidung bezüglich ihres zukünftigen beruflichen Weges stehen, ist die Möglichkeit innerhalb des schulischen Kontextes ‚Arbeitsluft zu schnuppern’ eine gute Gelegenheit sich auszuprobieren und zu sondieren, wo die eigenen beruflichen Interessen liegen“, ergänzt Mathias Kallfaß, Übungsfirmenleiter und Lehrer an der Hugo-Eckener-Schule. Beide Übungsfirmenleiter sind begeistert: „Bereits beim ersten Kontakt und einer unverbindlichen Anfrage bezüglich einer evtl. Zusammenarbeit mit der followfood GmbH gab die Personalleiterin Frau Valentina Butsch direkt eine positive Rückmeldung und Zusage zur Zusammenarbeit mit der Seaside GmbH.“

Da das unter den aktuellen Pandemiebedingungen notwendige Homeschooling aufgrund der guten technischen Voraussetzungen an der Hugo-Eckener-Schule über Lernplattform und Videokonferenzen, welches bereits im ersten Lockdown im letzten Schuljahr erprobt und umgesetzt wurde, gut funktioniert, können die Schüler*innen über diesen Weg auch von zu Hause im Homeschooling mit der Patenfirma in Kontakt bleiben bzw. geplante Aktionen, die üblicherweise mit persönlichem Kontakt und vor Ort (Schule/Unternehmen) stattfinden würden, weiterhin durchgeführt werden.

Für das Frühjahr 2021 sind schon weitere Videokonferenz zum Themenberebereich Bewerbung geplant. Hierbei geht es um Tipps aus der Unternehmenspraxis zu Fragen wie: ‚Wie bewerbe ich mich richtig?’ oder ‚Wie verhalte ich mich im Bewerbungsgespräch?’. „Das unternehmerische Engagement eines regionalen Unternehmens ist für uns als Übungsfirma absolut wichtig, um Schüler einen Einblick in Arbeitsabläufe eines echten Unternehmens zu ermöglichen und ein Verkaufssortiment nutzen zu können, um so alle Arbeitsbereiche eines Unternehmens realitätsnah abbilden zu können“, so Daniel Frick. „Über unsere Marktpräsenz innerhalb des Übungsfirmenrings und unsere Marketingaktionen in der Schule lenken wir das Interesse von jungen potenziellen Kund*innen auf die Produkte der followfood GmbH.“

Info Übungsfirma

Eine Übungsfirma ist ein virtuelles Unternehmen für die kaufmännische Aus- und Weiterbildung das unter Echtbedingungen wirtschaftet und handelt. Übungsfirmen sind meist an Schulen angegliedert. Schüler fungieren darin als Mitarbeiter.

Die Übungsfirma steht innerhalb eines geschlossenen Übungsfirmenrings in ständiger Geschäftsverbindung mit anderen Übungsfirmen, mit Banken, der Krankenkasse oder dem Finanzamt.

Jede Übungsfirma ist das Abbild eines Unternehmens und seiner kaufmännischen Abteilungen. So können die „Mitarbeiter“ der Übungsfirmen alle Abläufe des täglichen Wirtschaftsgeschehens unter echten Rahmenbedingungen lernen und trainieren. Alle Aktivitäten entsprechen der kaufmännischen Praxis. Der Warenverkehr wird durch Lieferscheine abgebildet, der Zahlungsverkehr durch virtuelles Buchgeld. Die Anzahl der Übungsfirmen weltweit bewegt sich zwischen 7000 und 8000.