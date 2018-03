Es gibt seit einigen Jahren wieder Singer/Songwriter, die die Weltflucht feiern. Ihre Alben klingen so mystisch und naturnah, als ob jeder Ton in einer Felsgrotte hinter einem Wasserfall aufgenommen worden wäre.

Der junge Mann im Theater Atrium zählt nicht zu dieser Spielart. Obwohl er gerade einige Monate in Neuseeland verbracht hat; dem Land, in dem alle „Herr der Ringe“-Filme gedreht wurden und dem es an Grotten und Wasserfällen nicht mangelt. „Ich bin Michel Stirner“, sagt er „und komme aus einem ganz kleinen Kaff in der Nähe von Biberach.“ Dann stöpselt er seine Gitarre ein und zupft eine kleine Melodie, die seine Loopstation permanent wiederholt. Er schichtet eine einprogrammierte Klavierspur darüber und raunt in vier Tonhöhen ins Mikrofon, bis er seinen eigenen Background-Chor geschaffen hat, der ihn auf Knopfdruck ebenfalls endlos begleitet. Schließlich trommelt er noch einen Rhythmus ins Drumpad und hat nun die musikalische Basis beisammen: der Song kann beginnen.

Wenn der Begriff nicht nach älteren Männern klänge, die den „Ententanz“ in die Tasten klopfen, könnte man Michel Stirner als Alleinunterhalter bezeichnen. Tatsächlich ist er das ja auch, denn er unterhält prächtig mit seinem Folkpop, der oft ein wenig melancholisch klingt und vom Gesang fließend in den Rap überwechselt.

Früher musste man für Aufnahmetechniken, wie Michel Stirner sie verwendet, ein sündhaft teures Studio mieten; heute steckt sie in kleinen schwarzen Kisten, die in die Umhängetasche passen. Obwohl Michel Stirner seine Lieder auf dieser Technik aufbaut, verlieren sie nichts von ihrer introspektiven Atmosphäre. Er stülpt seine Gefühlslagen nach außen und bleibt dabei doch optimistisch.

Oder er zaubert lässige Kopfnicker-Grooves, bis ihm die Haut zu eng wird: Hibbelig spielt er weitere Gitarrenspuren ein, der Sound wird immer dichter, treibender und Michel singt mit einem euphorischen Lächeln seine gedrängten Texte ins Mikro, wie ein aufgekratzter Jack Johnson.

Zum Glück ist es lange her, dass ein Folkie wie Bob Dylan als Verräter be-zeichnet wurde, wenn er ein Instrument an eine Steckdose anschloss. Mit Blick auf Michel Stirner wird umgekehrt ein Schuh draus: Schrammelmeister Richie Havens hätte wohl schon bei seinem Woodstock-Auftritt eine Loopstation benutzt, um seine Gitarrenpower auf der Bühne noch zu toppen. Nur gab es sie noch nicht.

Die Power von Michel Stirner kann man schon am 24. Februar wieder erleben, beim „Local Heroes“ Festival“ in der Molke.