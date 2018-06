Am 12. März ist OB-Wahl in Friedrichshafen. Heute wollen Leser von den Kandidaten wissen, was aus dem Haus am See in Fischbach werden soll.

Täglich wird eine Leserfrage von der SZ-Redaktion ausgewählt und von den einzelnen Kandidaten beantwortet. Die Aktion endet kurz vor der Wahl.

Frage 3: Die Überbauung des Geländes des „Haus am See“ in Fischbach steht an. Es geht um ein Gelände, das bauliche und vor allem landschaftliche Qualitäten mit der alten Villa und dem herrlichen parkartigen Gelände mit vielen schützenswerten Bäumen vereint. Welchen Stellenwert räumen Sie diesem Stück Seeufer ein und welche Schritte werden Sie einleiten, um eine Lösung für diesen Standort zu erreichen? Wie stehen sie in diesem Zusammenhang zur Auslobung eines Wettbewerbs mit Architekten und Landschaftsplanern?

(Ulrich Bernard, Friedrichshafen)

Andreas Brand: „Dieses Grundstück hat für über sieben Millionen die Luftschiffbau Zeppelin (LZ) von der Diakonissenanstalt gekauft. Wir wollten nicht, dass dieses Anwesen in andere Hände kommt – und das ist mit dem Kauf gelungen, das ist der erste Schritt zur Zukunftssicherung. Der zweite Schritt ist der Bau des ufernahen Verbindungsweges zwischen WFV und Ziegelstraße. Ein weiterer Schritt ist die geplante, öffentliche Gastronomie und der Hotelbetrieb mit einem ortsansässigen Gastronomen. So öffnen wir Türen, die jahrzehntelang verschlossen waren. Voraussetzung ist eine Baugenehmigung für den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, der geplanten Modernisierung und dem Neubau einzelner Gebäude. Das Geplante wird sich am bisherigen Bestand orientieren müssen. Derzeit läuft das Antragsverfahren beim Landratsamt zusammen mit den Fachgutachtern. Der LZ wird mit Abschluss eines hoffentlich positiven Verfahrens die Architektur dann konkret bearbeiten und entwickeln können, wenn der Rahmen vorgegeben ist – für die Fassadengestaltung plant der LZ einen Wettbewerb.“

Philipp Fuhrmann: „Bei diesem Bauvorhaben muss meiner Meinung nach mit äußerster Sensibilität vorgegangen werden. Sowohl die Bebauung als auch das Gelände sollten erhalten bleiben und die Eingriffe auf ein Minimum reduziert werden. Ich sorge dafür, dass in einer Planungswerkstatt vor Ort die Häfler zu Wort kommen und folgende Fragen erörtert werden. Welche Art von Gastronomie und Hotellerie soll hier überhaupt enstehen? Sollen die neueren, nicht denkmalgeschützten Anbauten der ursprünglichen Villa, so weit möglich, erhalten bleiben? Wie sichert man den herrlichen Baumbestand? Auf Grundlage der in der Planungswerkstatt artikulierten Vorstellungen wird ein Auslobungstext für einen offenen Wettbewerb mit Architekten und Landschaftsplanern erstellt. Dieser Wettbewerb ist zwingend notwendig. Die bisher vorgestellten Planungen stehen im krassen Gegensatz zum Planungskodex der Stadt und zeigen ein weiteres Mal, dass Bürgerbeteiligung bislang nicht im Zentrum derartiger Vorhaben steht. Die bisher gezeigten Entwürfe sollten auf keinen Fall so umgesetzt werden.“

Andreas Theurer: „Die Auslobung eines Wettbewerbs mit Architekten und Landschaftsplanern finde ich eine ausgezeichnete Idee, aber es sollten auch die Bürger und Bürgerinnen aktiv an Auswahl und Umsetzung beteiligt werden. Ich persönlich wäre ja für den vorwiegenden Erhalt und die Restauration des Objekts mit nur kleinen sinnvollen Änderungen, ohne landschaftliche Qualitäten oder schützenswerte Bäume zu verlieren. Aber wie Sie ja wissen, kann auch der Oberbürgermeister letztendlich solche Entscheidungen nicht alleine treffen. In der Vergangenheit – Beispiel AK-Gelände – wurde auch ein einzigartiges Stück Seeufer fürs Allgemeinwohl geopfert. Im Nachhinein betrachtet hat die ZU, dann aber doch der Stadt und der Region mehr Attraktivität, Prestige und auch neue Arbeitsplätze gebracht. Im Vorfeld wäre wichtig, dass die betroffenen Bürger und Bürgerinnen ihren Standpunkt klar darlegen.“

OB-Kandidat Dominik Zehle hat diese Leserfrage nicht beantwortet.

Alle Bürgerfragen und mehr über die OB-Kandidaten finden Sie auch im SZ-Online-Dossier zur Wahl

www.schwaebische.de/OBFN2017