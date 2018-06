Am 12. März ist OB-Wahl in Friedrichshafen. Heute wollen Leser von den Kandidaten wissen, wie sie Digitales Leben und Netzausbau bewerten.

Täglich wird nun eine dieser Leserfragen von der SZ-Redaktion ausgewählt und von den einzelnen Kandidaten beantwortet. Die Aktion endet kurz vor der Wahl, bis dahin entsteht eine umfassende Sammlung von Leserfragen zu den aus Sicht der Wähler drängendsten Fragen der Stadt.

Frage 2: Der Bund und das Land Baden-Württemberg sehen in der Digitalisierung eine zentrale Aufgabe für unsere Zukunft. Nach dem Abschluss der T-City Friedrichshafen und der Liquidation der FN Dienste GmbH gibt es zurzeit kaum Impulse aus der städtischen Politik. Welche Rolle wird die Digitalisierung in den Vorstellungen der Kandidaten spielen und mit welchen digitalen Vorhaben wollen Sie die Stadt Friedrichshafen und die Stadtgesellschaft bis 2025 zum Nutzen der Bürger und der Wirtschaft stärken und gestalten?

(Jörn von Lucke, Friedrichshafen)

Andreas Brand: „Digitalisierung spielt schon seit Jahren für uns eine wichtige Rolle. Wir werden weiterhin in Digitalisierung investieren, ebenso selbstverständlich wie in den Bau von Straßen, Rad- und Gehwegen. Denn damit schaffen wir die Voraussetzung für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort. Unsere Stadt hat durch das Projekt T-City profitiert, eine leistungsfähige Breitbandversorgung wurde geschaffen, das digitale Angebot der Stadtverwaltung wesentlich erweitert und verbessert. Das Online-Portal sagsdoch.de ist wegweisend für digitale Beteiligung und den direkten Weg zur Stadtverwaltung. Online-Dienste sind auf der städtischen Website zu finden – von der Online-Anmeldung zum Kindergarten über TrauterminOnline bis zum Audioguide für Touristen. Derzeit überarbeiten wir die städtische Website, die in einigen Monaten im neuen Design mit neuen Funktionen online gehen wird. Außerdem beschäftigt uns der Ausbau des freien WLAN: Bisher gibt es eine Stunde kostenfrei im Stadtgebiet, das werden wir ausweiten.

Philipp Fuhrmann: „Die wichtigste Voraussetzung hierfür ist die Infrastrukturoptimierung: Die Breitbandverfügbarkeit in FN ist gut bis sehr gut, allerdings sind die Datenübertragungsraten zum Teil sehr bescheiden, 4 bis 6 Megabitsind heutzutage viel zu gering. Der Ausbau der Glasfaseranschlüsse muss massiv intensiviert werden. Wir müssen vor allem dafür Sorge tragen, dass die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen in FN nicht durch eine mangelnde IT-Infrastruktur leidet. Im Gegenteil, ich will dafür sorgen, dass eine optimale IT-Infrastruktur ein Aushängeschild von FN wird.

Dies geht einher mit der möglichen Initiative FN 4.0 analog Industrie 4.0, die Digitalisierungsprojekte u.a. zur Unterstützung des Häfler Einzelhandels, des Handwerks, der Vereine, der Schulen, der Bürger initiiert. Das könnten zum Beispiel Anwendungen sein, die zum Beispiel Kosten, Aufwendungen, Zeitbedarf und Co. reduzieren, Probleme eliminieren, Verschwendung vermeiden, transparente Verwaltung und Entscheidungsprozesse ermöglichen.“

Andreas Theurer: „Ein wichtiges Thema um nicht plötzlich hinten an zu stehen. Digitalisierung verändert grundlegend die Art und Weise wie wir arbeiten und leben, wie wir konsumieren und kommunizieren. Ein digitales Parkraum-Management, die Weiterentwicklung automatisierten Fahrens oder die Ausbalancierung von Verkehrsgeschehen sehe ich als ansprechende digitale Themen. Den Aufbau einer Digitalisierungswerkstatt könnte ich mir vorstellen, in der mit IT-Spezialisten, dem Mittelstand und kompetenten Bürgern eine Agenda ausgearbeitet wird, in der Anforderungen und Lösungen kreiert werden. Auf dieser Basis werde die digitale Agenda konkretisiert und Förderinstrumente könnten entsprechend ausgerichtet werden.

Auf diesem Weg können wir sicher in der Region neue und weitere Arbeitsplätze schaffen. Daher wäre ich gerne bereit Impulse für digitale Vorhaben zu geben.“

Kandidat Dominik Zehle hat auf diese Frage nicht geantwortet.