Am 12. März ist OB-Wahl in Friedrichshafen. Vorab hat die Schwäbische Zeitung ihre Leser aufgefordert, Fragen an die Kandidaten zu formulieren.

Täglich wird nun eine dieser Leserfragen von der SZ-Redaktion ausgewählt und von den einzelnen Kandidaten beantwortet. Die Aktion endet kurz vor der Wahl, bis dahin entsteht eine umfassende Sammlung von Leserfragen zu den aus Sicht der Wähler drängendsten Fragen der Stadt.

Frage 1: Wie wollen Sie die innerstädtische Verdichtung und die Aufstellung eines Baulandkatasters voranbringen, wenn zugleich noch sehr alte Bebauungspläne für Friedrichshafen gelten und die Stadt sich immer noch an alten Baulinien und Baugrenzen aufreibt?

(Peter Kostenbäder, Friedrichshafen)

Andreas Brand: „Es gibt bereits seit Jahren ein Baulandkataster, das uns alle bebauten und unbebauten Grundstück in der Stadt zeigt. Für Gemeinderat und Verwaltung ist das ein nützliches Instrument, das wir einsetzen. Wir reiben uns auch nicht an alten Bebauungsplänen auf, sie haben durchaus ihre Berechtigung. Sie geben allem einen klaren und verlässlichen Rahmen. In einigen Gebieten sind sie allerdings nicht immer mehr zeitgemäß und stehen berechtigten oder auch sinnvollen Umbauwünschen manchmal entgegen. Deshalb nutzen wir Befreiungen, wo es nachbarverträglich ist und überarbeiten gleichzeitig alte Bebauungspläne, wo es erforderlich ist, z. B. um zusätzlichen Wohnraum zu ermöglichen, wie etwa durch den Ausbau von Dachgeschossen. Nachverdichtung muss versuchen, das Bestehende und Geplante in Einklang zu bringen. Wer als Eigentümer Wohnraum erweitern möchte, freut sich über Bebauungspläne oder Befreiungen, die dies ermöglichen. Architektur ist immer Zeichen der Zeit, Neu und Alt können sich vertragen und sind für mich kein Widerspruch.“

Philipp Fuhrmann: „Ich schlage vor, Neubauten zur Schaffung von dringend benötigtem bezahlbaren Wohnraum in der Innenstadt hauptsächlich am Hinteren Hafen und an den Rändern der Gleisanlagen zu schaffen. Die Verdichtung im Bestand hat bei mir nicht oberste Priorität. Um den Wohnungsmarkt zu entlasten, werde ich ein Siedlungsprojekt am Fallenbrunnen initiieren: dort sollen preisgünstige und ökologische Wohnungen entstehen. Das Stadtplanungsamt muss personell so ausgestattet sein, dass es in der Lage ist, alte Bebauungspläne fortzuschreiben oder neue aufzustellen und zwar mit vorbildlicher Bürgerbeteiligung von Anfang an. Damit wird auch die Erstellung eines aktuellen Bauland-Katasters möglich. Für relevante Bereiche unserer Stadt, und damit meine ich vor allem die Innenstadt, werden schnellstens Gestaltungspläne erstellt, die anders als normale Bebauungspläne die Baumassen-Gestaltung (Raumkanten und Raumhöhen) zwingend festlegen. Natürlich fehlen fortgeschriebene Bebauungspläne, aber was viel dringender fehlt, ist eine Gesamtstrategie, wie wir die Stadt in ihren vielen Einzelgebieten entwickeln. Die Frage nach Überbauung der Groß-Parkplätze und der Gleisanlagen ist zum Beispiel nicht beantwortet. Deswegen bin ich dafür, einen Masterplan FN2030 zu erstellen.“

Andreas Theurer: „Dieser Prozess läuft kontinuierlich im Stadtplanungsamt Friedrichshafen und kann auf der Homepage der Stadt eingesehen werden. Für Fragen finden Sie dort die richtigen Ansprechpartner. Mit der Einführung des ISEK, Integriertes Stadtentwicklungskonzept, bei dem bereits über 900 Projekt-Ideen während des bisherigen ISEK-Prozesses gesammelt und online zur Verfügung gestellt wurden, ist der Prozess bereits weiter forciert worden. Ein Großteil der innerstädtischen Baulandpotenziale befindet sich in Privatbesitz. Eine Bebauung setzt den Bauwillen des Grundstückseigentümers voraus. Durch die Rückmeldung der Eigentümer erhält die Stadtverwaltung Einblick in die Möglichkeiten der künftigen Flächenentwicklung. Letztendlich liegt ein weiteres Voranbringen der Prozesse an den Grundstückseigentümern. Welche alten Bebauungspläne, alten Baulinien oder Baugrenzen diese Prozesse beinträchtigen, muss wohl im Einzelnen abgeklärt werden. Trotzdem werde ich mich dafür einsetzen dass wir weiterkommen, denn Friedrichshafen braucht neuen und bezahlbaren Wohnraum.“

OB-Kandidat Dominik Zehle hat diese Frage nicht beantwortet.