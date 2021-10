Förderverein der Tannenhag-Schule erhält Spenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch im Jahr 2021 hat Yogalehrerin Heike Lelle (Heike Lelle Businessyoga Bodensee) zum Welt-Yoga-Tag am 21. Juni 2021, an der Uferpromenade in Friedrichshafen, Yoga angeboten. Statt Gebühren für sich einzunehmen, hat sie um Spenden für die Schüler der Tannenhag-Schule gebeten. Zahlreiche Geldgeber haben das Projekt großzügig unterstützt. Somit kam das bisherige Rekordergebnis von 1250 Euro zusammen, das in voller Höhe an den Förderverein der Tannenhag-Schule Friedrichshafen e.V. geht. Am 14. Oktober 2021 fand nun die offizielle Spendenübergabe statt.

Heike Lelle und die Tannenhag-Schule freuen sich und sagen von Herzen Danke. Teilnehmende Sponsoren: Bodenbeläge am See GmbH, Michael Ploschke Coaching und Consulting GmbH, Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG, Firma Zerlaut GmbH, Sparkasse Bodensee, Robert Gugenheimer und Schreinerei H. Kesenheimer.