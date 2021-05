Förderprojekte erhalten Guthaben durch die Bürgerkarte

Der Verein Gemeinwohl Ökonomie, Regionalgruppe Bodensee-Oberschwaben, hat die mit der Bürgerkarte generierten diesjährigen Förderguthaben ausgezahlt. Dies teilt der Verein mit. Das Guthaben entsteht, in dem Mitglieder und Unterstützer der Vereine und Initiativen, denen das Geld zugute kommen soll, bei Unternehmen einkaufen, die diese Bürgerkarte akzeptieren. Damit werde gleichzeitig der lokale Handel gestärkt. Dieses Jahr erhält der Verein „Solawi Ravensburg“ über 1100 Euro und der Häfler Verein „Frauen helfen Frauen“ über 200 Euro. Durch den Sonderfonds, der von der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg zur Verfügung gestellt wird, verdoppelt sich seit dem ersten Lockdown das Guthaben.

So haben die mittlerweile knapp 250 Mitglieder und Unterstützer der Solawi Ravensburg fleißig bei den teilnehmenden Anbietern eingekauft und dabei ihre Bürgerkarte mit der Solawi-Fördernummer vorgezeigt. Denn von den Händlern erhält die SoLawi 1,8 Prozent des Bürgerkarten-Umsatzes als Dankeschön für den lokalen Einkauf. Durch den Sonderfonds verdoppelt die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg die Förderung auf 3,6 Prozent, heißt es weiter in der Mitteilung.

In Friedrichshafen hat der Verein „Frauen helfen Frauen“ über 200 Euro durch die Bürgerkarte erhalten. Dieses Guthaben ist hauptsächlich durch Einkäufe bei der Soma-Tofurei entstanden, die seit über 25 Jahren Tofuspezialitäten in Friedrichshafen produziert. Weitere Händler waren zum Beispiel die Buchhandlung Fiederer und Ravensbuch.

In der gesamten Region Bodensee-Oberschwaben seien in diesem Jahr wurde mehr als 5000 Euro an die angemeldeten Förderprojekte ausgeschüttet worden.