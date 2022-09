Förderpreise für Wassersportverein FN-Fischbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Segler-Verband Baden-Württemberg (SVb-BW) mit seinen über 130 Mitgliedsvereinen hat einen Förderpreis „Segeln im Ländle“ ausgeschrieben um die im Bereich „Freizeit und Fahrtensegeln von den Vereinen entwickelten Ideen, die sich in der alltäglichen Vereinsarbeit bewährt haben und für andere Vereine nachahmenswert sein können, zu ehren.

Der Wassersportverein FN-Fischbach hat hier zwei Projekte eingereicht und wurde von der Jury, bestehend aus Vorstandsmitgliedern des Verbandes gleich mit Preisen belohnt.

Anlässlich der Interboot fand die Siegerehrung statt und die Preisträger hatten die Möglichkeit ihr Projekt vorzustellen.

Den 3. Preis erhielt der Wassersportverein mit dem Event „Jugendausfahrt“. Die Sprecherin der WVF Jugend, Lili Böck nahm die Gelegenheit wahr, die gesamte Breite der Veranstaltungen in der Jugendarbeit des Vereins zu präsentieren. Außer Segeln bietet der Verein seinen Jugendlichen unter anderem Trainingscamps, Ausflüge, Skiwochenenden, diverse Feste und Trainings an andere Seen an. Für diese Aktivitäten erhielt der Verein unter großem Beifall eine Urkunde und ein Fördergeld über 250 Euro.

Ganz oben auf dem Siegertreppchen landete das Projekt „Segeln mit Jugendlichen mit Einschränkungen“. Horst Böck, Ehrenvorsitzender des Vereins, der dieses seit 2009 leitet, präsentierte die Aktivitäten die in Kooperation mit der FIDS (Foundation for Integrated Disabled Sailing) und der Tannenhag-Schule jährlich anlässlich einer Segelwoche mit bis zu 12 Schülern*innen stattfindet. Seit diesem Sommer wird zusätzlich ein wöchentliches Training angeboten. Neben der „Tannenhag-Schule“ mit Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren kommen Kinder der „Schule am See“ im Alter von 8 bis 12 Jahren an einem zweiten Nachmittag dazu. Zur Fortsetzung dieses Projektes ist vorgesehen, den Württembergischen Yachtclub und den YC Immenstaad mit an Bord zu nehmen.

Unter Anwesenheit der Präsidentin des Deutschen Seglerverbandes, Mona Küppers würdigte die Vorsitzende SVb-BW, Gabriele Kromer-Schaal die Verdienste des Vereins und überreichte die Siegerurkunde, verbunden mit einem Fördergeld über 750 Euro unter großem Beifall an den Wassersportverein FN-Fischbach.