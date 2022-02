Fördergelder für Teilnahme an „Demokratie leben!“ im Bodenseekreis

Gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen im Bodenseekreis, die sich für ein demokratisches Miteinander und zivilgesellschaftliches Engagement einsetzen, können bis Dienstag, 15. März, Fördergelder beantragen. Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend richtet sich dabei an Engagements für Jugendliche und Erwachsene, wie es in der Pressemitteilung heißt. Projekte, in denen die demokratische Kultur gestaltet, die Vielfalt der Gesellschaft gestärkt und demokratie- und menschenfeindlichem Extremismus vorgebeugt wird, werden mit bis zu 3000 Euro unterstützt.

Für die Förderung stehen zwei Fördertöpfe für Jugend- und Erwachsenenprogramme zur Verfügung, weshalb es laut Mitteilung auch zwei Ausschreibungen gebe. Alle Unterlagen können auf der Homepage von „Demokratie leben!“ unter demokratie-leben-bodenseekreis.de abgerufen werden. Fragen rund um die Antragsstellung, die Ausformulierung der Projektideen sowie die Durchführung und Abwicklung von Projekten beantwortet Miriam Macak vom Amt für Migration und Integration per E-Mail unter miriam.macak@bodenseekreis.de oder unter der Telefonnummer 07541 / 204 58 73.