FN Kult Mix: Sechs Bands auf der Open-Air-Bühne

Alp Aytacer lässt es wieder krachen: Auf der Open-Air-Bühne des Kulturhauses Caserne feiert er mit seinem Konzertformat „FN Kult Mix“ ein Feuerwerk der Livemusik. Veranstalter ist der Kulturverein Caserne, der Eintritt kostet 10 Euro, Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Akustik-Pop, Rock, Funk und Reggae

Los geht es am Samstag, 14. August, um 17 Uhr. Unter freiem Himmel spielen die verschiedensten Musiker von Alp Aytacers „Gitarrenschule Bodensee“ sowie von der Schlagzeugschule „Drummer’s Focus“, aber auch viele Gastmusiker aus der Region. Akustik-Pop, Rock, Funk und Reggae – die sechs Bands haben allerlei zu bieten.

Den Auftakt macht um 17 Uhr das Duo Hanna und Guido mit akustischen Popsongs ohne großes Drumherum.

Zwischen Tom Waits und Jimi Hendrix

Um 18 Uhr übernehmen Bobo’s Blues Boys das Ruder. Die nicht nur den Blues liebenden Freizeitmusiker um Bandleader Bobo Eggert spielen Songs von Tom Waits, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, den Doors und Wilson Pickett in sehr eigenwilligen Interpretationen.

Die Band Pete The Pirat meutert die Bühne um 19 Uhr. Die vier Häfler Groove-Piraten verbinden Funk mit Rock und Reggae.

Das Trommelfell liegt auf dem Grill

Das Bandprojekt The Stoned Sea hat unter Leitung von Alp Aytacer zusammengefunden. Profis und Amateurmusiker haben sich zum Ziel gesetzt, ab 20 Uhr die Trommelfelle auf heißem Sound zu grillen. Elektrisierende Gitarrensoli sind garantiert!

Pop auf dem roten Teppich

Extrem lässig, positiv in den Grooves und zielsicher in den Melodien: Das sind Red Carpet aus Ravensburg, die regelrechte Ohrwürmer produzieren. Ab 21 Uhr lassen sie auf der Open-Air-Bühne die untergehende Sonne wieder aufgehen. Versprochen!

„Beethovens Söhne“ spielen Blues mit viel Druck

Die Sons Of Beethoven haben sich nicht nur in der Region einen Namen gemacht: Die kernige Rockband tourte bereits mit der prominenten Hardrockband Bonfire durch die Schweiz. Ab 22 ihr spielen Sons Of Beehoven druckvollen Blues, der bestimmt niemanden unbeeindruckt lässt.

Zum Schluss lädt Alp Aytacer die Mitwirkenden um 23 Uhr zu einer großen „Surprise-Session“ ein. Kurzum: Für zehn Euro Eintritt gibt es eine ganze Menge Livemusik in schöner Atmosphäre.