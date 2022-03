Flugzeugabsturz in Konstanz: Bergung des Wracks steht bevor

Ein Kleinflugzeug ist am Sonntagnachmittag in Konstanz kurz nach dem Start ins Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried gestürzt. Dabei wurden der Polizei der 44-jährige Pilot und die 50-jährige Co-Pilotin schwer verletzt. Die mit zwei Personen besetzte, einmotorige Maschine des Herstellers "Grumman" stürzte nur 500 Meter von der Startbahn entfernt in ein Waldstück im Naturschutzgebiet. Pilot und Co-Pilotin kamen mit Rettungsdiensten in umliegende Kliniken.

„Um 15.50 Uhr wurde ein Flugzeugabsturz gemeldet im Bereich der S-Tangente der B33“, sagt Fabian Daltoe, Pressesprecher der Feuerwehr Konstanz im Gespräch mit Schwäbische.de nach dem Rettungseinsatz.

Es war eine große Gefahr, dass es deshalb auf der Wiese und im Wald anfängt zu brennen. Fabian Daltoe, Pressesprecher der Feuerwehr Konstanz

Wie sich herausgestellt habe, war die Absturzstelle etwa 200 Meter innerhalb des Naturschutzgebietes Wollmatinger Ried gelegen. Das Flugzeug lag auf dem Dach und war stark beschädigt und verformt. Nur mit hydraulischem Gerät und weiterem Werkzeug konnten die eingeschlossenen Menschen aus dem Wrack befreit werden.

Aufgrund von auslaufendem Kerosin wurde von der Feuerwehr ein Löschangriff mit Wasser, Schaum und Pulver vorbereitet. Auch am frühen Abend waren die Feuerwehrleute noch an der Absturzstelle mit Brandschutz beschäftigt. Daltoe: „Es war eine große Gefahr, dass es deshalb auf der Wiese und im Wald anfängt zu brennen“. In der Region herrscht aktuell große Trockenheit und allgemeine Waldbrandgefahr. Neben den Sicherungsarbeiten wurde die Bergung des zerstörten Flugzeuges vorbereitet.

Vor Ort waren 14 Fahrzeuge und insgesamt 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst, die Polizei und der Kreisbrandmeister.

Die Lage an der Unfallstelle. Wegen der schwierigen Wasserversorgung im Waldgebiet wurde ein großer Tankbehälter der Feuerwehr bereitgestellt. (Foto: Feuerwehr Konstanz)

Die Ursache des Absturzes ist derzeit unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben die Ermittlungen übernommen.

Wie der ortsansässige Südkurier unter Berufung auf Polizeiangaben weiter mitteilt, zeichnete sich der Unfall schon kurz nach dem Abheben der Maschine ab. Kurz danach setzte der Sinkflug ein, etwa 500 Meter hinter der Piste ging das Kleinflugzeug dann zu Boden. Die Absturzstelle selbst war wegen der Bäume und des dichten Buschwerks nicht einsehbar.

Nach Freigabe der Unfallstelle durch das Luftfahrtbundesamt soll das THW Konstanz am Abend oder in der Nacht mit der Bergung des Kleinflugzeugs beginnen.