Fluglotsenstreiks sorgen für Verspätungen

Ein Streik der Fluglotsen in Marseille hat am vergangenen Wochenende für massive Verspätungen im europäischen Luftverkehr gesorgt. Betroffen war auch ein Germania-Flug von Palma de Mallorca nach Friedrichshafen, der am Samstag acht Stunden später als geplant startete. In den nächsten Wochen und Monaten ist auf Flügen, die durch den von Marseille aus kontrollierten Luftraum führen, ebenfalls mit Verspätungen zu rechnen, da weitere Streiks angekündigt sind.

Mallorquinische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, dass der Baleareninsel der Sommer mit den meisten Fluglotsenstreiks der Geschichte bevorstehe. Eine Einschätzung, die man offenbar auch bei der Germania Fluggesellschaft mbH teilt, die täglich von Friedrichshafen nach Mallorca fliegt. „Schon jetzt erlebt der Luftraum dort die höchste Zahl von Arbeitsniederlegungen“, heißt es in einer Stellungnahme zur achtstündigen Verspätung von Flug ST 2941 am vergangenen Samstag. Leider sei davon auch die Germania betroffen und werde, wie zahlreiche andere Fluggesellschaften, noch weiterhin damit rechnen müssen. Dass zusätzlich zu den Streiks wohl auch ein Defekt an der für den Flug nach Friedrichshafen vorgesehenen Maschine für die massive Verspätung mitverantwortlich war, dazu schreibt Germania nichts.

Die Situation am Flughafen von Palma de Mallorca am vergangenen Samstag beschreibt Passagier Yuriy Hammeke aus Friedrichshafen als ziemlich chaotisch (siehe gesonderten Artikel). Stundenlang seien die Fluggäste nicht informiert worden. Die Einstiegszeit sei immer wieder verschoben worden, die Gates hätten mehrfach gewechselt. Die Fluggesellschaft Germania verweist in ihrer Stellungnahme darauf, dass der Flughafendienstleister Acciona für sie vor Ort die Betreuung der Gäste übernehme und diese, soweit möglich, informiere. „Nach unserem Kenntnisstand ist dies am Wochenende korrekt geschehen“, schreibt Germania. Hammeke hingegen berichtet davon, dass der Schalter von Acciona den ganzen Tag über geschlossen gewesen sei und es keine aktive Betreuung der Fluggäste gegeben habe.

Am Bodensee-Airport haben sich die streikbedingten Beeinträchtigungen bislang wohl in Grenzen gehalten. Das berichtet zumindest Andreas Humer-Hager, Pressesprecher des Flughafens. Wie viele Flüge aufgrund von Fluglotsenstreiks in den vergangenen Wochen verspätet in Friedrichshafen gestartet oder gelandet sind, dazu konnte oder wollte er auf Nachfrage aber keine konkreten Angaben machen.

Wer in den nächsten Monaten einen Urlaub auf Mallorca plant, dürfte jedenfalls gut beraten sein, sich vorab über angekündigte Streiks zu informieren und sich gegebenenfalls auf Wartezeiten einzustellen.

Warten, warten, warten - ein Tag am Flughafen von Palma de Mallorca:

Rund zehn Stunden hat Yuriy Hammeke am Samstag mit Frau und Freunden auf dem Flughafen von Palma de Mallorca verbracht – wartend auf die Maschine nach Friedrichshafen. Ein Protokoll:

6.20 Uhr: Yuriy Hammeke reiht sich mit seiner Frau Lisa und einem befreundeten Paar für Flug ST 2941 in die Schlange am Check-In-Schalter ein. Gut zwei Stunden später soll die Germania-Maschine Richtung Friedrichshafen abheben.

8.30 Uhr: Die auf der Bordkarte ausgewiesene Einstiegszeit ist seit 25 Minuten verstrichen, am Gate befinden sich aber weder Mitarbeiter der Fluggesellschaft noch solche des Dienstleisters Acciona. Informationen per Durchsage gibt es nicht.

9.00 Uhr: Yuriy Hammeke klickt sich per Smartphone auf die Homepage von Germania, um den Status seines Fluges zu prüfen: „pünktlich“ steht da. Auf den Monitoren im Abflugbereich wechselt zwischenzeitlich die Einstiegszeit auf 10.50 Uhr, auch das Gate ist nun ein anderes. Weil nach wie vor weit und breit niemand zu sehen ist, der weitere Auskünfte geben könnte, geht Hammeke zum Schalter von Acciona. Weil der verschlossen ist, fragt er durch die Hintertüre nach Informationen und Verzehrgutscheinen. Erstere bekommt er nicht, zweitere bringt wenig später eine Mitarbeiterin ans Gate. Durchsagen gibt es weiterhin nicht, auch nicht zu den Gutscheinen, die den Wartenden zustehen. „Ich hab’ dann andere Passagiere darauf aufmerksam gemacht, sonst hätten die das gar nicht mitbekommen“, sagt Yuriy Hammeke.

10.40 Uhr: Während die Gruppe um Hammeke sich die Zeit mit Frühstücken in einem Café vertreibt, wechselt die Einstiegszeit auf den Monitoren auf 11.50 Uhr, ein Gate ist nicht mehr angegeben.

11.30 Uhr: Die Einstiegszeit springt auf 12.40 Uhr, auch ein neues Gate wird angegeben.

13.00 Uhr: Neue Einstiegszeit: 14.51 Uhr. Weitere Informationen? Fehlanzeige.

14.00 Uhr: Yuriy Hammeke geht wieder zum Acciona-Schalter, um nach weiteren Verzehrgutscheinen zu fragen. Doch mittlerweile ist gar niemand mehr dort.

14.30 Uhr: Anruf bei Germania in Berlin: Nach 16 Minuten in der Warteschleife erhält Yuriy Hammeke die Auskunft, dass sich die Maschine auf dem Weg nach Mallorca befinde und gegen 15.30 Uhr landen werde. Gründe für die Verspätung kann die Mitarbeiterin nicht nennen.

15.00 Uhr: Die neue Einstiegszeit laut Monitor passt nicht so ganz zur Info aus Berlin: 15.21 Uhr.

15.15 Uhr: Die Einstiegszeit springt von 15.21 auf 15.22 Uhr, auch das Gate wechselt. Dort trifft Yuriy Hammeke eine Mitarbeiterin von Acciona – und bekommt die Information, dass neben dem Fluglotsenstreik in Marseille wohl ein Defekt an der ursprünglich für den Flug vorgesehenen Maschine für die Verspätung verantwortlich sei.

15.30 Uhr: Neue Einstiegszeit: 16.40 Uhr.

17.15 Uhr: Der Flieger ist mittlerweile in der Luft – und der Kapitän bestätigt in seiner zweiten Durchsage, dass es innerhalb der Germania-Flotte einen technischen Defekt gegeben habe.

18.30 Uhr: Landung in Friedrichshafen. (li)