Flughafen Friedrichshafen investiert in eine Ringleitung

In der vergangenen Woche startete am Flughafen Friedrichshafen ein gefördertes Bauvorhaben zur Errichtung einer Ringverkabelung auf den Betriebsflächen, wie mitgeteilt wird. Ziel der Maßnahme ist es demnach, dass alle technischen Einrichtungen auf dem Flughafengelände über die Ringverkabelung angebunden werden können. Dadurch werde die Verfügbarkeit der technischen Einrichtungen deutlich verbessert und Ausfälle von einzelnen Systemen verhindert. Durch die Ringverkabelung werde auch die Systemsicherheit auf das maximale erhöht.

Im Rahmen der Bauarbeiten wird in einem ersten Schritt ein Ring aus Leerrohren auf dem Flughafengelände verlegt und in einem zweiten Schritt eine Glasfaserleitung in diesen Leerrohren installiert, so dass die Systeme auf den Betriebsflächen zentral gesteuert werden können. Sollte im Ring eine Verbindung unterbrochen werden, funktionieren weiterhin alle Systeme, da diese von zwei Richtungen angebunden sind.

„Für den Start dieser Baumaßnahme waren umfangreiche Vorplanungen notwendig, da die Bauarbeiten bei laufendem Flugbetrieb erfolgen sollen und müssen. Nach der Fertigstellung des Rings aus Leerrohren, die für den Spätsommer vorgesehen ist, werden wir über die danach erfolgende Verkabelung durch moderne Glasfasertechnologie die Anbindung aller betriebsnotwendigen Systeme deutlich verbessern“, so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports Friedrichshafen.

Gefördert wird der erste Schritt des Projekts vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg in Höhe von 865 794 Euro.