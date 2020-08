Flughafen Friedrichshafen bietet erneut Frankfurt-Verbindung an

Der Flughafen Friedrichshafen bietet ab Donnerstag, 3. September, wieder eine Lufthansa-Verbindung nach Frankfurt an. Dann geht es einmal am Tag – außer dienstags und mittwochs – vom Bodensee nach Frankfurt und von dort aus weiter in die ganze Welt. Ursprünglich hatte der Bodensee-Airport die Linienverbindung Anfang Juli wieder ins Programm genommen, um sie dann etwa zwei Wochen später wieder einzustellen. Die Lufthansa hatte die Flüge ausgesetzt, weil sich die Verbindung „wirtschaftlich nicht darstellen ließ“, sagte ein Lufthansasprecher damals auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung.“ Wie versprochen wagt die angeschlagene Flugline nun im September den Neustart und bindet so Flugreisende aus der Region wieder an das Drehkreuz in Frankfurt an. Die Verbindung war in der Vergangenheit die wichtigste Linienverbindung von Friedrichshafen aus.