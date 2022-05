Flüchtender Raser wirft „Gras“ aus dem Auto - Richter: „Das war eine ganz doofe Idee“

Noch einmal glimpflich davongekommen ist ein 25-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Tettnang. Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung und Beleidigung von vier Amtsträgern verurteilte ihn Richter Max Märkle zu einer Gesamtstrafe von 60 Tagessätzen zu je 50 Euro (3000 Euro).

Im Raum stand anfangs allerdings eine Freiheitsstrafe angefangen von drei Monaten bis hin zu fünf Jahren. Denn angeklagt war der junge Mann aus dem Landkreis Lindau ursprünglich zudem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Diese Punkte wurden jedoch im Verlauf der Verhandlung fallengelassen.

Auf der Flucht wirft der Fahrer Marihuana aus dem Auto

Der Angeklagte hatte sich im April 2021 in Friedrichshafen einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle entzogen und war in ein Wohngebiet beim Riedlewald gerast. Auf der Flucht vor der Polizei hatte der unter Drogeneinfluss stehende Mann ein Päckchen mit Marihuana aus dem Autofenster geworfen. Bei seiner Festnahme und auch anschließend auf dem Polizeirevier hatte er erheblichen Widerstand geleistet und die Beamten fortwährend beleidigt.

Richter zum Angeklagten: „Das war eine ganz doofe Idee“

„Das war eine ganz doofe Idee. Sie hätten sich einfach erwischen lassen sollen. Mit einem Gramm Marihuana hätte es wahrscheinlich nichts gegeben. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer“, wandte sich Richter Märkle in seiner Urteilsbegründung direkt an den Angeklagten und gab dem jungen Mann, der inzwischen den Drogen abgeschworen hat und wieder arbeitet, mit auf den Weg: „Anhalten! Einfach anhalten beim nächsten Mal! Das ist entschieden billiger und man kommt schneller weiter als es an diesem Tag der Fall war“.

Erinnerungslücken der Polizisten findet der Richter „schon ein bisschen seltsam“

Dass dem Angeklagten kein illegales Autorennen nachgewiesen werden konnte, lag nicht zuletzt an den widersprüchlichen Aussagen der ermittelnden Polizeibeamten. Diese konnten sich im Zeugenstand nicht daran erinnern, wer von ihnen beiden das Polizeifahrzeug gelenkt hatte und wer auf dem Beifahrersitz saß. „Schon ein bisschen seltsam“, kommentierte Richter Märkle diese Erinnerungslücken.

Auch hatte keiner während der Verfolgungsfahrt einen Blick auf den Tacho geworfen. Die Geschwindigkeitsangaben beliefen sich somit nur auf groben Schätzungen und variierten zwischen 70 und 90 Stundenkilometern.

Die Wegestrecke gaben sie mal mit 400 Metern, der andere Zeuge mit 900 Metern an. Für Verteidiger Markus Lehmann, der die Strecke nachgemessen hatte und nur auf 240 Meter kam, zu viele Schätzungen und Mutmaßungen. „Mein Mandant hat sich nicht korrekt verhalten. Er ist über das Ziel hinausgeschossen. Aber wir haben es hier mit Polizeibeamten zu tun, die jeden Blick für das richtige Maß verloren hatten“, erklärte er in seinem Plädoyer.

Vor allem beanstandete er den Einsatz von Pfefferspray bei der Festnahme des 25-jährigen. Sein Mandant habe sich nur gewehrt, weil er durch das Spray Atemnot erlitten hatte.

Auf dem Polizeirevier musste der Festgenommene stundenlang ausharren

Dem folgte Richter Märkle auch ein Stück weit in seiner Begründung. „Wenn man Pfefferspray ins Gesicht bekommt, legt man sich nicht so einfach hin. Das sind höllische Schmerzen. Dann ist man vielleicht nicht der Friedlichste“, so Märkle. Dennoch sei das Verhalten – Schläge und Tritte in Richtung der Beamten – natürlich strafbar.

Das spätere renitente Verhalten des Angeklagten auf dem Polizeirevier, als es bei einem begleiteten Toilettengang zu einem Handgemenge mit vier Beamten kam, wertete der Richter lediglich als Körperverletzung und nicht als tätlichen Angriff – ein Unterschied bei der Strafzumessung. Denn die Beamten hatten den Angeklagten zu lange auf dem Revier festgehalten. Angeblich um ihn erkennungsdienstlich zu behandeln, was rechtmäßig gewesen wäre. Eine solche Behandlung hatte aber nicht stattgefunden. Stattdessen musste der junge Mann stundenlang auf dem Revier ausharren.

Angeklagte erhält Führerschein zurück und bekommt eine Entschädigung

„Man wollte Sie kochen lassen. Man wollte Sie schmoren lassen. Man fand das frech, was sie gemacht haben; was es ja auch war“, wandte sich Richter Märkle an den Angeklagten und äußerte erhebliche „Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Diensthandlung“. Da ihm der Tatbestand des verbotenen Autorennens nicht nachgewiesen werden konnte, erhält der Angeklagte seinen Führerschein zurück und wird für die Dauer des Entzugs entschädigt.