Flotte Rhythmen, starke Botschaft: Espressivo singt bei den Baptisten

Gegen Ende der Sommerferien präsentiert die evangelisch-freikirchliche Gemeinde einen musikalischen Leckerbissen. Zu Gast ist der Gospelchor Espressivo aus Riedlingen. Das Konzert im Gemeindezentrum der Baptisten Friedrichshafen in der Rotkreuzstraße 1 beginnt am Samstag, 7. September um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte ist für die Arbeit des Chores bestimmt.

Der Gospelchor Espressivo ist, wie die Baptistengemeinde schreibt, weit über Riedlingen hinaus bekannt. Wie der Name schon sagt, ist es eines der Ziele des Chores, seinen Gesang dem Publikum ausdrucksstark darzubieten. Die Chorleiterin Carolin Fischer feilt darum in den wöchentlichen Proben nicht nur am Gesang, sondern auch an Choreografien, Dynamik und Rhythmik.

2020 auch in Überlingen zu Gast

Eine kleine Band verstärkt die Darbietungen des Chores. Manche Lieder werden a capella vorgetragen, andere sind solistisch besetzt. Viele der Solisten haben im Chor Espressivo bereits jahrelange Erfahrung gesammelt und verleihen den Gospels zusätzlichen Glanz. Das Highlight im Espressivo-Chorjahr ist das Jahreskonzert im November, das meist in der Riedlinger Stadtpfarrkirche stattfindet und jedes Mal von knapp 1000 Menschen besucht wird. Zum 20-jährigen Chorjubiläum im nächsten Jahr steht unter anderem auch ein Auftritt auf der Landesgartenschau in Überlingen an.