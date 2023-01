Florian Veit Bezirkssieger „Junge Fußballhelden“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderpreis „Fußballhelden“ wird jährlich ausgeschrieben und richtet sich als Teil der DFB-Aktion „Ehrenamt“ an junge Ehrenamtliche, die sich durch besonderes Engagement ausgezeichnet haben. Im Bezirk Bodensee wurde dabei Florian Veit vom TSV Fischbach ausgezeichnet. Für TSV Jugendleiter Hans-Jürgen Pfister, der Florian Veit dafür vorgeschlagen hatte, war von vornherein klar, dass aktuell hierfür nur Einer in Frage kommt. Auf Florian Veit ist immer Verlass, ob beim vor Corona durchgeführten jährlichen SGM Jugendturnier oder im Training bei den F-Junioren, Florian ist einer, der durch seine Verlässlichkeit, sein hohes Engangement, sowie seine Eigeninitiative und Hilfsbereitschaft zu überzeugen weiß. Um den Kindern ein qualifiziertes Training zu bieten, hat er das Kindertrainer-Zertifikat absolviert und strebt mit seinen erst 22 Jahren die Trainer-C-Lizenz an. Abseits des Rasens entwickelt er eine Web-App zur Trainingsplanung und -organisation. Außerdem war er maßgeblich an einem Werbeclip zur Gewinnung von Jugendtrainern beteiligt.

Für Florian geht´s zusammen mit den Gewinnern der anderen Bezirke im Mai auf eine fünftätige Fußball-Bildungsreise ins spanische Santa Susanna in der Nähe von Barcelona. Im komfortablen Reisebus geht’s runter an die Costa Brava. Die Unterbringung ist in einem 4*Hotel einschließlich kompletter Verpflegung. Neben den Lerneinheiten mit verschiedenen DFB-Referenten sieht das Programm unter anderem auch einen Tagesausflug nach Barcelona inklusive Besuch des Stadions Camp Nou vor.

Die SGM gratuliert ganz herzlich: Glückwunsch Flo!