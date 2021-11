Florian Loebermann and Friends im Theater Atrium

Der Kulturverein Caserne e.V. präsentiert gemeinsam mit dem JazzPort Friedrichshafen am Donnerstag, 25. November, Jazz am Donnerstag im Theater Atrium im Kulturhaus Caserne mit Florian Loebermann and Friends und Standards, Modern Jazz, Eigenkompositionen. Löberman, Leiter des New JazzPort Orchestra, hat eine Band mit seinen Freunden aus der Bodenseeregion zusammen gestellt. Saxofonvirtuose Loebermann ist Lehrer an verschiedenen Musikschulen der Region und Mitspieler der unterschiedlichsten Formationen. Thimo Niesterok an der Trompete kommt aus Bermatingen und lebt mittlerweile in Köln. Pianist Tobias Rädle lebt in Friedrichshafen und macht Musik, solange er denken kann. Ob Klassik, Jazz, Pop oder Funk – er ist vielseitig und in den verschiedensten Projekten festes Mitglied. Heiner Merk am Bass stammt ebenfalls aus Friedrichshafen und ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Jazz-Szene rund um den Bodensee. Komplettiert wird das Quintett durch Schlagzeuger Harald Weishaupt, der Mitspieler im New JazzPort Orchestra ist. „Gemeinsam werden die fünf Musiker der Tradition des Jazz folgen und ein spontanes Programm präsentieren, das überraschen und garantiert begeistern wird“, heißt es in der Vorschau. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 19.30 Uhr im Theater Atrium. Dort gilt die aktuelle 2G-Regel.