Vergangenen Samstag fand in Zwickau das erste German Masters – und damit der erste und zweite Qualifikationslauf für die Weltmeisterschaft 2012 – statt. Florian Blab vom RVI Ailingen steht nach diesen beiden Durchgängen auf dem dritten Platz.

Im ersten Lauf vergab der Ailinger Kunstradfahrer laut Bericht in den letzten fünf Sekunden fünf Punkte mit der Kehrstandsteigerdrehung die er nicht mehr in der ihm zur Verfügung stehenden Zeit unterbrachte. Mit 199,09 Punkten erreichte er hinter David Schnabel, der mit persönlicher Bestleistung 208,65 Punkte erfuhr, und Michael Niedermeier, der knapp vor ihm mit 200,29 Punkten lag, das Finale. Im Finaldurchgang fuhren alle drei Starter über die 200er Marke: David Schnabel mit 205,78 vor Michael Niedermeier mit 205,78 und Florian Blab mit 201,60 Punkten. Er musste wieder Abzüge bei der letzten Drehung in Kauf nehmen. Sein Markenzeichen – der Drehsprung wenn er zehnfach gelingt – konnte er dieses Mal nicht in die Waagschale werfen.

Nach diesen beiden Durchgängen zur WM-Qualifikation liegt Florian Blab mit insgesamt 400,69 Zählern auf dem dritten Platz. In Führung liegt David Schnabel mit 414,75 Punkten und Michael Niedermeier mit 406,07 Punkten. Von den insgesamt sieben zu erzielenden Ergebnissen zählen die besten fünf zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in Aschaffenburg stattfindet.