Flieger von Lufthansa-Tochterfirmen sollen trotz Warnstreiks abheben

Trotz des für diesen Sonntag angekündigten Warnstreiks der Flugbegleiter bei den Lufthansa-Töchtern auch am Stuttgarter Flughafen hat die Airline bekräftigt, möglichst keine Flüge ausfallen lassen zu wollen.

Das klare Ziel sei es, am Sonntag bundesweit und damit auch in Stuttgart „das volle Flugprogramm aufrechtzuerhalten“, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Freitag in Frankfurt/Main auf Anfrage. In Friedrichshafen bestäigt Sprecher Andreas Humer-Hager, dass alle Flieger abheben sollen.

Zuvor hatte die Kabinengewerkschaft Ufo mitgeteilt, am Sonntag zwischen 5.00 und 11.00 Uhr bundesweit sämtliche Starts der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress bestreiken zu wollen.

Am Stuttgarter Airport sollen im betreffenden Zeitraum laut Plan mehr als 20 Flieger von Lufthansa-Töchtern starten. Einen ursprünglich ebenfalls für Sonntagmorgen geplanten Warnstreik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sagte die Gewerkschaft hingegen ab.

Friedrichshafen wohl nicht betroffen

Wie Andreas Humer-Hager auf Anfrage von Schwäbische.de mitteilte, sollen auch in Friedrichshafen wohl keine Flüge ausfallen. "Es stehen keine SunExpress-Flüge für diesen Tag auf dem Programm", so der Sprecher des Flughafens. Er empfiehlt allerdings Flugästen mit gebuchten Tickets im Zweifel bei der entsprechenden Airline direkt nachzufagen.

Hinter dem Arbeitskampf steckt ein tiefes Zerwürfnis zwischen Ufo und dem Lufthansa-Konzern. Das Unternehmen erkennt den Ufo-Vorstand nach erheblichen Führungsquerelen nicht mehr als vertretungsberechtigt an und will der Gewerkschaft gerichtlich die Tariffähigkeit absprechen lassen.

Der langjährige Ufo-Vorsitzende Nicoley Baublies wurde sogar aus dem Lufthansa-Dienst entlassen.