Fliegende Eier, Kürbisse und Steine: Polizei hat in der Halloween-Nacht alle Hände voll zu tun

Die Polizei im Bodenseekreis hatte in der Halloween-Nacht alle Hände voll zu tun. In Friedrichshafen und Markdorf bewarfen Jugendliche Gebäude mit rohen Eiern. Außerdem gab es eine Auseinandersetzung, bei der ein Kürbis zur Waffe wurde, wie die Polizei mitteilt. In Meersburg haben Unbekannte zudem mit Steinen eine Bushaltestelle beschädigt.

„Eierwürfe auf mehrere Gebäude haben am Montag- und Dienstagabend für Ärger gesorgt“, schreiben die Beamten. Unbekannte Jugendliche haben demnach in kleineren Gruppen rohe Eier auf Häuser im Max-Plank-Weg und im Heisenbergweg sowie in der Straße Schwarzer Brunnen und in der Stauffenbergstraße in Friedrichshafen geworfen.

Nach dem Eierwurf im Heisenbergweg hielt ein Bewohner des Hauses einen der Tatverdächtigen fest. „Ein offensichtlich zufällig vorbeikommender Mann mischte sich jedoch ein und bedrohte den Hausbewohner, sollte dieser den Jugendlichen nicht loslassen“, heißt es im Polizeibericht.

Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem den Mann, der die verbalen Bedrohungen aussprach, geben können sollen sich unter Telefon 07541 / 7010 melden.

Den Jugendlichen beschreibt die Polizei so: Er sei etwa 14 Jahre alt und mit weißen Nike-Air-Force-Schuhen und schwarzen Jeanshosen, einer schwarzen Jacke sowie einem dunkelgrünen Pullover bekleidet gewesen. Zum unbekannten Mann liegt laut Polizei bislang keine Beschreibung vor.

Rohe Eier sorgten auch in Markdorf für Ärger. Unbekannte haben dort in der Nacht auf Dienstag mehrere Eier gegen eine Hausfassade in der Ravensburger Straße geworfen. Auch in diesem Fall bitten die Beamten um Hinweise von Zeugen unter Telefon 07551 / 80 40.

Kürbis trifft auch Bedienung in Gaststätte

Zu einem weiteren Polizeieinsatz in der Halloween-Nacht führte ein Streit, bei dem auch ein Kürbis flog. Wie es im Bericht heißt, ist es gegen 23 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen gekommen.

„Im Rahmen der Auseinandersetzung warfen die Beteiligten einen Kürbis aufeinander, wobei sie auch eine Bedienung der Lokalität trafen“, schreibt die Polizei und fügt an: „Einem durch den Kneipenbesitzer ausgesprochenen Hausverbot kamen sie erst nach, als die Polizisten dieses durchsetzten.“ Während des Einsatzes beleidigten mehrere Personen die Polizisten. Sie müssen nun mit Anzeigen an die Staatsanwaltschaft rechnen.

Außerdem ist in der Nacht auf Dienstag eine Glasscheibe an der Bushaltestelle „Kirche“ in der Stettener Straße im Meersburg eingeworfen worden. Auch dazu bittet die Polizei um Hinweise auf die unbekannten Täter unter Telefon 07551 / 80 40.